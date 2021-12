„Zdražovalo se. U každého stromu jinak, nicméně v některých případech to je i o pár stovek,“ řekl Marek Tabulka prodejce stromků na parkovišti v berounské Obchodní ulici.

„Je to určitě tou dobou, v které teď jsme. Vše se kolem nás se zdražuje a tady k tomu také muselo dojít. Například doprava teď stojí něco jiného než třeba před dvěma měsíci, natož před rokem,“ vysvětlil.

Nejoblíbenější jsou jedle

Prodej je v současnosti v plném proudu a denně se prodají desítky stromků. „Prodejní místo jsme zde zřídili v pondělí 22. listopadu a otevřeli jsme druhý den. Lidé začali chodit hned. Každý den udáme něco kolem dvaceti až třiceti stromů. Prodej nicméně roste s tím, jak se přibližujeme k Štědrému dni,“ uvedl prodejce. V nabídce má několik druhů jehličnanů od smrků, borovic až po oblíbené jedle kavkazské. „Nejvíce se prodávají klasické jedle. Zřejmě je to tím, že jde tvarem o typický stromek do každého obýváku,“ říká Tabulka.

Aby strom zůstal co nejvíce čerstvý, je potřeba jej před zdobením dobře uložit. „Důležité je dát stromek do chladu. Není dobré jej nechat uložený doma na pokojové teplotě, začne totiž rychle usychat. Ideální tedy je, když ho lidé dají na balkón či terasu. Důležité taky je vybalit strom, pokud si jej kupci nechali zabalit do sítě,“ vysvětluje prodejce.

Lidé si mohou vybrat stromky různých velikostí. Začínají na metru a půl a končí u třímetrových.