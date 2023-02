„Je to úžasné a rovněž důležité číslo nejen pro dárce, ale také pro lidi, kterým tu krev dáváme,“ uvedla třídní učitelka tercie Marie Štěpničková, která na berounském gymnáziu působí už 25 let.

Přicházejí několikrát za rok

Studenti chodí pravidelně darovat krev už dvě dekády. Za nápadem stála dnes již bývalá učitelka Jitka Charvátová, která s nimi původně začala jezdit do transfúzní stanice v Praze. „Když změnila zaměstnání, tak jsem to za ní převzala,“ doplnila Štěpničková.



Gymnazisté původně darovali krev jedenkrát do roka, později se návštěvy krevního centra zvýšily až na tři za školní rok. Sama pedagožka je přitom pro ně velkým příkladem, protože krev daruje již čtyřicet let.

Foto: V Berouně si připomněli rok od začátku války na Ukrajině



„Dárcovství mi, jak se říká, zrálo v hlavě už od věku, když jsem byla ještě dítě. Tehdy mého milovaného dědu operovali kvůli vážnému onkologickému problému a jeho tělem během zákroku protekla spousta krve – pomalu pět litrů. Protože jsem jej velmi milovala, měla jsem vždy pocit, že bych tu krev chtěla vrátit. Jakmile mi bylo osmnáct, šla jsem v Českých Budějovických poprvé krev dát,“ vypráví pedagožka.



Třídní učitelka si ochoty studentů velice váží. „Chtěla bych všem moc poděkovat, že krev dávají, i když mají třeba obavy. Velké díky patří i vedení školy, které nám v této věci vychází vstříc,“ dodala.