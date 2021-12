„Jde o pravidelnou akci a celkově tu jsme asi po desáté. Už před časem jsem začal darovat krev kvůli onemocnění v rodině a zjistil jsem, že to má smysl, protože to té osobě prodloužilo život o několik let. Takže jsem se tuto skutečnost snažil přenést i na studenty. S dneškem jsme dosáhli dohromady celkem 215. odběru u prvodárce,“ upřesnil učitel fyziky a chemie Martin Solař.

Mezi dvaceti mladými dárci byla i Zuzana Křivancová, jež přišla už potřetí. „Daruji krev, protože si myslím, že to je dobrá věc. Přesně jak říkal pan učitel, může to v důsledku někomu zachránit život. Darovat chci i v budoucnu. Určitě jde o dobrý skutek, zvláště pak před Vánoci,“ říká studentka.

OBRAZEM: V Městské galerii Beroun vystavují lokální umělci

Student František Procházka byl mezi dárci, kteří do transfúzní stanice s úmyslem darovat přišli vůbec poprvé. „Taktéž to považuji za dobrý skutek, který je společnosti prospěšný. Je fajn vědět, že moje krev pomůže třeba i takovým způsobem, o kterém mluvil pan učitel. Dnes tu jsem poprvé a určitě bych v tom rád pokračoval. Rozhodně bych to doporučil každému, kdo o tom minimálně uvažuje, protože to má smysl,“ podotkl budoucí maturant.

Nemocnice Hořovice má právě i díky mladým dárcům z místního gymnázia krve dostatek. „Vzhledem k tomu, že naši dárci jsou zodpovědní a spolehliví a vyslyšeli prosby o darování krve, díky nim se zásoby krve, které byly na minimu, mírně zvýšily. V současné době je nejvíce potřeba krev všech negativních krevních skupin a z těch pozitivních pak skupiny A a 0,“ uvedla Jana Šrámková, vrchní sestra Transfuzní stanice Nemocnice Hořovice.

Nemocnice zažívají nápor, těžkých případů nákazy koronaviru přibylo

Žádaná je také krev s protilátkami na onemocnění covid-19. „U dárců, kteří covid prodělali, jsou očkovaní nebo mají za sebou nemoc i očkování se vytvářejí protilátky, které by bylo možné použít na léčbu covid pozitivních pacientů. Jejich hodnotu lze zjistit z odběru krve do zkumavky. O tom, zda je takový člověk vhodný pro odběr, rozhodne lékař na pracovišti, které se na tyto odběry specializuje. V Hořovicích tyto odběry neprovádíme. Určitě se dělají ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady a Ústřední vojenské nemocnici v Praze,“ dodala Šrámková.