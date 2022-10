Zkoušku úspěšně složilo 40 studentů. Někteří z nich si v doprovodu příbuzných a přátel přišlo svůj zasloužený certifikát do Duslovy vily vyzvednout. Na slavnostním předávání je přivítala ředitelka školy Henrietta Mottlová.

„Jsem moc ráda, že se k naší tradici opět vracíme. Určitě chci poděkovat rodičům, dělám to pokaždé, protože bez nich by tady naši studenti nebyli. K tomu je dneska mezinárodní den učitelů a shodou náhod jsem dostala hezký pozdrav: učitel je od boha a všechny ostatní profese jsou od učitele. To se mi moc líbilo. Chtěla bych tedy poděkovat i učitelům za jejich práci,“ řekla kromě jiného ředitelka, která poté přítomným studentům ke složení zkoušky jednotlivě pogratulovala a předala jim certifikáty.

Medvěd za těžkou zkoušku z jazyka

Takzvaný FCE certifikát z angličtiny může nahradit státní maturitu z tohoto jazyka. „Platí to už několik let a například většina pražských středních škol tento certifikát uznává. Vedle toho je hlavně dobře, že jsou děti takto motivovány, protože ta zkouška je docela těžká,“ dodala Mottlová.

Medvěd je symbolem Berouna - a jednoho takového dostali i absolventi zkoušek. Plyšáky jim věnoval obchod Dobré vůle, který funguje pod záštitou Charity Beroun, s nímž jazyková škola dlouhodobě úzce spolupracuje.