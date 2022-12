Besedu uvedl amatérský historik a zakladatel Army muzea Zdice Ivan Herák, jenž se po řadu let s Margitou Rytířovou dobře znal. „Kdyby tehdy z Československa neodešla, tak by velmi jistě rukou nacistů umřela, a to pro její židovský původ. Byla to velmi srdečná žena i přes všechny ty hrůzy, kterými si musela projít,“ řekl mimo jiné Ivan Herák v úvodu.

Poté se slova ujala Věra Hrdá, která nejdříve představila život její maminky před odchodem do Anglie. Do ní se Margita Rytířová nakonec dostala v květnu roku 1939, a to jen díky tomu, že v tu dobu Spojené království ještě nebylo s Německem ve válečném stavu. Během asi šesti měsíců se jí podařilo naučit dobře anglicky, přesto byl pro ni život v cizině poměrně těžký. „Hrozný bylo, že neměla vůbec žádné peníze. Sice strýc něco posílal, ale to bylo tak akorát na jídlo a bydlení,“ vyprávěla Věra Hrdá.

Živila se, jak to jen šlo, většinou jako aur-pair. Během toho času musela počkat, až bude plnoletá, aby mohla do armády vstoupit. Stalo se tak v roce 1941, když už na několika místech na světě zuřila druhá světová válka. Našla si cestu do Ženského pomocného leteckého sboru (anglicky: Women's Auxiliary Air Force). Sbor byl založen, protože musela drtivá většina bojeschopných mužů narukovat do armády, aby bojovali například na frontách v Barmě či Africe. Takže ženy za ně musely zastat řadu pozic, jako bylo například hlídkování vzdušného prostoru. Mnohdy pracovaly i 12 hodin denně.

„Začala u balónové služby, ale krátce po jejím příchodu tuto službu zrušili. Udělala si tedy elektrikářský kurz a posléze se věnovala opravám elektromotorů na britských stíhačkách Spitfire. Byla to těžká chlapská práce, kterou musela zastat,“ pokračuje Věra Hrdá.

Po válce se Margita Rytířová repatriačním vlakem vrátila do Československa a našla si práci na letišti na věži. „To ji brzy zakázali, protože byla žena. Tam se také seznámila s mým tátou. Později se dostala na brífink, kde se setkávala s posádkami leteckých linek a starala o jejich odbavení. Nakonec ji ale v 50. letech komunisté z této pozice vyštvali, protože jim vadilo, že během války sloužila v Anglii,“ vzpomíná Věra Hrdá s tím, že ze stejných důvodů podobné perzekuci čelil i její otec je proto, že byl s její matkou ženatý.

Zpočátku měla Margita Rytířová doma v Československu potíže najít slušné zaměstnání a od poloviny padesátých let pracovala třeba na poště či jako korespondentka. Později si nakonec našla práci jako korektorka angličtiny v nakladatelství Technické literatury (SNTL). Národního uznání se dočkala až v roce1989, a to z anglické strany, v Československu poté až po Sametové revoluci.

Margita Rytířová, za svobodna Schneiderová, se narodila židovské rodině v prosinci roku 1924 v Praze. Po příchodu okupačních vojsk do Československa v březnu 1939 v jejích pouhých 14 letech se tehdy ještě jako Margita Schneiderová vydala se sestrou na nejistou cestu do Spojeného království, aby unikly před německou persekucí. S emigrací ji měl pomoct její strýc, který v tu dobu už v Anglii žil. Po válce se vrátila do Československa, a nakonec se usadila v Zadní Třebani. Zemřela 31. srpna 2019 ve svých 95 letech.