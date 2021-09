Do volebních komisí usedli samotní žáci a předsedou byl pro tento rok zvolen Vlastislav Touš. „Navrhnul mě náš učitel na právo Tomáš Kasseckert a poté to prošlo schvalovacím procesem v naší třídě. K sobě jsem si poté vybral spolupracovníky,“ uvedl student obchodní akademie ze třídy 3. B.

Každý ročník měl svůj vlastní volební okresek. „Máme tu osm lidí a ti tu sedí ve čtyřech lavicích kvůli čtyřem ročníků. Studenti si u příslušné lavice, kde jim je potvrzena volební účast, vyzvednou volební lístek a poté odchází hlasovat za plentu,“ dodal Vlastislav Touš.

Koordinátorem letošních studentských voleb byl právě Tomáš Kasseckert, učitel předmětu základy práva. „Naše škola se akce studentských voleb účastní již od začátku a každoročně, když ta možnost je, ji u nás pořádáme. Moc mě těší, že studenti mají zájem a ředitelství to rádo dovolí. Je to jedinečná příležitost pro studenty si vyzkoušet volby nanečisto,“ uvedl oblíbený učitel.

A jak volby dopadly? Dalo by se říct, že proti proudu volebních průzkumů voleb skutečných. Při téměř 30procentní účasti, kdy bylo odevzdáno 201 platných hlasů, vyhrálo s 29,9 procenty hlasů spojení Pirátů a STAN. Koalice Spolu byla v těsném závěsu, když získala 25,4 procenta hlasů. Strana zelených se s 10,4 procenty umístila třetí a vládní hnutí ANO u studentů získalo pouhých 9 procent, což jej odsunulo na čtvrtou příčku.

Komunisté by do fiktivní sněmovny ještě proklouzli, když jim studenti dali 6 procent hlasů. Druhá vládní strana ČSSD na berounské obchodce získala pouhých 1,5 procenta. A například SPD, která se stabilně umísťuje na čtvrté příčce ve skutečných volebních preferencích, by se s 2 procenty také do fiktivní dolní komory Parlamentu České republiky nedostala.