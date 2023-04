/FOTOGALERIE/ Víte už, jak strávíte velikonoční svátky? Zůstanete doma, nebo vás láká vyrazit za zábavou? Podívejte se níže, nabízíme vám desítky tipů na zajímavé velikonoční akce na Berounsku i v okolí. V nabídce přímo v regionu je například malování kraslic a pletení pomlázek, jarmarky, soutěžní stezky pro děti i koncerty a zábavy, kde bude znít pop, rock, folk a country nebo metal.

Malování velikonoční kraslice. | Foto: Archiv Deníku

Berounsko

Dílničku vede mistryně lidové tvorby



Kdy: pátek 7. dubna od 14.0

Kde: Beroun, Muzeum Českého krasu

Za kolik: 50 korun



Ukázky malování chodských kraslic a dílnička, s lektorkou Bohumilou Šarounovou, držitelkou ocenění Mistryně lidové umělecké tvorby.

Plzeňská brána čeká o svátcích na hosty

Kdy: od pátku 7. dubna od pondělí 10. dubna od 9.00, 10.00

Kde: Příbram, Horní brána

Za kolik: 40 korun

Horní neboli Plzeňská brána, expozice v bývalé zbrojnici věnovaná historii a architektuře věže i celému systému opevnění města. Vyhlídka na město a okolí z ochozu. Ve dnech svátků a v neděli od 10 do 17 hodin, v sobotu od 9 do 17 hodin, polední pauza vždy od 12 do 12.45 hodin.

Na Velký pátek hledají děti poklad



Kdy: pátek 7. dubna od 14.00

Kde: Kublov, start u školky

Za kolik: neuvedeno



Hledání pokladu na Velký pátek. Trasa vede na Velíz, dětem při hledání pokladu pomůže mapa a zaklínadla.

Putování k rozhledně nabídne dvě trasy

Kdy: pátek 7. dubna od 10.00

Kde: Hudlice, rozhledna Márinka

Za kolik: neuvedeno

Velký pátek na Márince. Cesta za pokladem pro děti, dvě trasy: z parkoviště Vatra k rozhledně a z hudlické Hořejší ulice k rozhledně. V cíli soutěže, hledání pokladu.

Na velikočním swapu výměnou i zdarma



Kdy: pátek 7. dubna od 14.00, sobota 8. dubna od 9.00

Kde: Loděnice, kulturní zařízení

Za kolik: 50 korun



Velikonoční swap. Věci výměnou nebo zdarma, lze přinést přinést oblečení doplňky, boty, hračky. Odnést zdarma si lze cokoli. V pátek do 18 hodin, v sobotu do 12 hodin.

Nová retro výstava čeká na první návštěvníky

Kdy: od pátku 7. dubna od pondělí 10. dubna od 9.00

Kde: Žebrák, městské muzeum

Za kolik: 60 korun

Výstava Domácí umění aneb to jsme doma měli taky, čerstvě zahájená vernisáží na Zelený čtvrtek. Přestavuje zajímavé dekorační i užitkové předměty vyrobené svépomocí z různých materiálů v domácím prostředí. Otevřeno je o víkendech a svátcích.

Zámek je otevřen od pátku až do pondělí



Kdy: od pátku 7. do pondělí 10. dubna od 10.00, 11.00

Kde: Hořovice, zámek

Za kolik: okruhy 160 a 240 korun, výstava 100 korun



Zámek, prohlídkové okruhy Život na panském sídle (od 10 do 16 hodin) a Nový zámek (od 11 do 15 hodin), výstava Hry a hračky malých aristokratů (od 10 do 16 hodin).

Velikonoce s kraslicemi a pohlednicemi

Kdy: od pátku 7. do pondělí 10. dubna od 9.00

Kde: Hořovice, Muzeum Hořovicka

Za kolik: 35 korun

Velikonoční výstava, kraslice Boženy Musilové, pohlednice Ilony Voráčkové. Víkendy a sváteční dny vždy do 17 hodin.

Start stezky je u velikonoční břízky



Kdy: od pátku 7. dubna od pondělí 10. dubna od 9.00

Kde: Olešná, start na plácku u velikonoční břízky

Za kolik: zdarma



Olešenská velikonoční stezka s úkoly, tajenkou a malou odměnou, velikonoční zvonička, zvířátka. S sebou tužku.

Na Velikonocích na zámku hraje lidová muzika

Kdy: sobota 8. dubna od 11.00 hodin

Kde: Zámek Zbiroh

Za kolik: jarmark zdarma

Velikonoční jarmark na zámku, lidová muzika, řemeslná výroba, hry pro děti, malování perníčků, pletení pomlázek, velikonoční zvyky, sváteční pochoutky, zelené pivo. Speciální prohlídky zámeckého nádvoří a věže.

Na rockové Velikonoce dorazí i Burma



Kdy: sobota 8. dubna od 19.00

Kde: Beroun, klub Prdel

Za kolik: 250 korun



Rockové Velikonoce. Koncert Bohouše Josefa a kapely Burma v rámci turné Od rocku k muzikálu, dále hraje nymburská skupina Laspilka a TNS z Týnce nad Sázavou.

Tanečníkům hraje kapela Kastelán

Kdy: sobota 8. dubna od 20.00

Kde: Březová, hostinec Na Zelené louce

Za kolik: 100 korun

Velikonoční taneční zábava. K poslechu a k tanci hraje skupina Kastelán, bohatá tombola.

Na velikonoční stezku se lze vydat i s kočárky



Kdy: sobota 8. dubna od 14.00

Kde: Nový Jáchymov, dětský park u Diany

Za kolik: neuvedeno



Velikonoční stezka s úkoly, pletení pomlázek, sladká odměna. Stezka vhodná pro kočárky.

Hasiči tančí v sále U Zeleného stromu

Kdy: sobota 8. dubna od 20.00

Kde: Olešná, restaurace U Zeleného stromu

Za kolik: 139,50 koruny

Velikonoční hasičská zábava, k tanci a poslechu hraje J.B. Band. Vstupenky jsou slosovatelné.

Večírek kapely Co už s country a folkem



Kdy: sobota 8. dubna od 19.00

Kde: Lhotka, hospoda U Hejduků

Za kolik: neuvedeno



Folk-country večer, s hudební skupinou Co už.

Velikonoční kros vede kolem hory

Kdy: sobota 8. dubna od 8.15

Kde: Praskolesy, start na fotbalovém hřišti

Za kolik: startovné 100 korun dospělí, děti a dorost 50 korun

Velikonoční kros kolem Otmíčské hory. Doprovodný program pro děti. Prezence 8.15 – 8.50 děti, 9.00 – 10.40 dospělí, dorost a nejmladší.

Bílá sobota nabídne školní bál



Kdy: sobota 8. dubna od 20.00

Kde: Drozdov, hostinec U Lisých

Za kolik: 150 korun



Školní ples. Tanečníkům hraje skupina Duo Colours, bohatá tombola.

Metalové hity hraje Foukačka

Kdy: neděle 9. dubna od 21.00

Kde: Beroun, klub Prdel

Za kolik: dobrovolné

Rockové Velikonoce. Metalotéka s Foukačkou

K jarním svátkům patří i diskotéka



Kdy: neděle 9. dubna od 20.00

Kde: Chyňava, hostinec U Lepičů

Za kolik: 150 korun



Velikonoční diskotéka DJ Machy.

Dobrodružná stezka je samoobslužná

Kdy: neděle 9. dubna od 12.00Kde: Tmaň, start u hasičské zbrojnice'Za kolik: zdarmaVelikonoční bojovka. Od poledne do 17 hodin kdykoli lze vyrazit na trasu dlouhou zhruba tři kilometry od hasičské zbrojnice, kde je také cíl. S sebou tužku. Soutěž je samoobslužná, účastníci se sami zapíší, vyplňují části šifry a v cíli získají odměnu.

Po pomlázce zazpívají dva sbory



Kdy: pondělí 10. dubna od 15.00

Kde: Kublov, restaurace Na Slovance

Za kolik: neuvedeno



Velikonoční koncert pěveckého sboru KUBR a dětského pěveckého sboru.

Tradice se vrací do Olešné

Kdy: pondělí 10. dubna od 14.00

Kde: Olešná, lesopark u Vacherlohnů

Za kolik: neuvedeno

Popovejšání vajíček v Olešné, obnovená tradice. Pro všechny věkové kategorie. S sebou alespoň jedno vařené velikonoční vajíčko.

Mělnicko

V Kostelíčku pokračuje pašijový týden



Kdy: denně do pondělí 10. dubna, kdykoli přes den

Kde: Liběchov

Za kolik: neuvedeno



Pašijový týden v Kostelíčku. Inscenace historického Božího hrobu v barokní kapli Svatého ducha, Božího hrobu a sv. Kříže na Viniční hoře

Zámek nabízí komentované prohlídky

Kdy: denně do pondělí 10. dubna od 9.30

Kde, Mělník, zámek

Za kolik: 160 korun

Velikonoce na zámku Mělník. Velikonočně zdobené interiéry, komentované prohlídky, výstava, degustace vín. Denně do 18 hodin.

Rakovnicko

Na Velikonocích v muzeu zní muzika



Kdy: pátek 7. dubna od 10.00

Kde: Jesenice, Vlastivědné muzeum

Za kolik: 40 korun, děti 20 korun



Velikonoce v muzeu, ukázka zdobení vajíček, pletení pomlázky, tvoření pro děti, muzika.

Hrad představí knížecí Velikonoce

Kdy: od pátku 7. do neděle 9. dubna od 10.00

Kde: Křivoklát, hrad

Za kolik: 140 korun, při prohlídce hradu vstup na akci v ceně vstupenkyKnížecí

Velikonoce na Křivoklátě. Velikonoční jarmark, program pro děti i dospělé a prohlídky hradních interiérů budou hlavními body celé akce. Kejklíř Vojta Vrtek, Komedianti na káře, Gábina a Katka, Lidová muzika Frgál - v pátek a v sobotu, Lidová muzika Osminka - v neděli.

Kladensko

Na slavnost na Okoři míří rytíři



Kdy: v neděli 9. dubna od 10.00

Kde: hrad Okoř

Za kolik: neuvedeno



Na hradě Okoř se uskuteční Velikonoční rytířská slavnost. Na programu je královský rytířský turnaj, mistr kat a právo útrpné, živá dobová hudba, divadlo, tanečnice a dobové tržiště.

Jak se plete pomlázka z osmi proutků?

Kdy: v neděli 9. dubna od 14.00

Kde: u Hrobnického domku na Budči

Za kolik: neuvedeno

Pletení pomlázky z osmi proutků. Proutí a mašle jsou nachystány, zájemci si s sebou mají vzít zavírací nůž. Chybět nebude ani občerstvení.

Příbramsko



V hornické domácnosti na začátku 20. století



Kdy: do neděle 9. dubna od 10.00

Kde: Hornické muzeum Příbram

Za kolik: 40 korun



Už tradičně ve velikonočním čase proběhne v Hornickém muzeu Příbram na Březových Horách akce s názvem Velikonoce v hornickém domku. Návštěvníci se tu mohou seznámit s podobou velikonočních svátků v hornické domácnosti na počátku 20. století: vůně pečiva, lidové popěvky, tradiční výzdoba i um tvůrců lidových řemesel. Zájemci si mohou vlastnoručně vyzkoušet pletení pomlázek, pečení jidášů, zdobení vajíček voskem nebo tvorbu svatých obrázků.

Na zámku se koná velikonoční veselice



Kdy: v sobotu 8. dubna od 10 hodin

Kde: Zámek Mníšek pod Brdy

Za kolik: 80 korun

O velikonočních prázdninách až do pondělí 10. dubna je mníšecký zámek otevřen s nabídkou klasických i pohádkových prohlídek. V sobotu 8. dubna se navíc koná celodenní Velikonoční veselice s bohatým programem v zámku i na nádvoří. Velikonoční veselice letos proběhne již ve 20. ročníku. Návštěvníci se mohou těšit na šermíře, country hudbu, Pašijové hry, loutkovou pohádku, tržiště, velikonoční ateliér a prohlídky zámku. Kromě dvou okruhů a Pohádkových prohlídek v něm přibudou ještě speciální Velikonoční prohlídky. Na nich se návštěvníci dozvědí, proč mají o Velikonocích hodně kýchat, málo se mračit, jak vypadá klapačka nebo proč si koupit něco nového na sebe.