Své favority přišli zvolit důchodci i mládež

Beroun /FOTOGALERIE/ - V pátek odpoledne začaly v pořadí už sedmé volby do poslanecké sněmovny v České republice. V berounském regionu se úderem druhé hodiny otevřelo 127 volebních místností. Z toho jich 19 bylo přímo v Berouně a pět v Hořovicích.

Na Berounsku a Hořovicku dostalo zhruba 70 000 voličů šanci ovlivnit politické dění ve své zemi. Jak velké procento se této šance chopí zatím nikdo neví, ale podle volebních komisí to vypadá, že letošní volební účast bude patřit k těm lepším.

„Myslím si, že bude velmi dobrá. Od začátku chodí k volbám hodně lidí. Ještě před otevřením volební místnosti se lidé domáhali vstupu a chtěli odvolit,“ uvedla předsedkyně volebního okrsku č. 1 Šárka Foltýnová. Podle odpoledního průzkumu odvolilo na Berounsku 14,2 procenta voličů. „Řekl bych, že jich je více, než při posledních volbách do poslanecké sněmovny,“ řekl vedoucí správního odboru Městského úřadu Beroun Kamil Choc.

Mezi voliči, kteří přišli k volbám ještě před otevřením volebních místností byla i pětasedmdesátiletá Věra Lauichová.

„K volbám by měl chodit každý občan České republiky. Je to tak správné. Ti, co při nich zůstanou doma, jsou hloupí. Pak se výsledku divý a akorát nadávají,“ poznamenala Věra Laurichová ve volební místnosti v Mateřské škole pod Homolkou v Berouně. Ke svým prvním volbám do budovy berounské obchodní akademie se v pátek vydal také úspěšný berounský plavec Tomáš Ludvík, který v srpnu na juniorském Mistrovství světa v USA na 200m znak skončil na 18. místě.

V srpnu mi bylo osmnáct let. K volbám jdu poprvé. Přivedla mě k nim občanská povinnost. Svým hlasem nemám potřebu v politickém dění něco ovlivnit. Jsem s ním vcelku spokojen,“ uvedl Tomáš Ludvík.

V okresním městě nevolili jen místní obyvatelé, ale i desítky lidí z jiných regionů, a to na voličský průkaz. V budově berounské obchodní akademie vhodili do urny své hlasovací lístky také manželé Choceňovi z Litoměřicka. Do volební místnosti přišli s kytarou a dvěma krosnami. „Jsme na cestě do Brd, kde strávíme víkend. Protože jsme věděli, že doma nestihneme odvolit, tak jsme si vyřídili voličský prů-kaz a na internetu jsme si našli vhodnou volební míst-nost. Věděli jsme, že se volí ve školách, tak to bylo celkem snadné. Už máme odvolíno a pokračujeme v cestě do Brd,“ uvedla volička.

Od samého začátku voleb bylo rušno i ve volebních místnostech v menších obcích. Nedočkaví voliči byli i v Praskolesích na Hořovicku. Před volební místností stáli ještě před jejím otevření. Volby si v této obci nenechal ujít i kominík Miroslav Chot, místostarosta Miloš Jakoubek, který přišel s vnučkou a také bývalý fotbalista Tomáš Karas. K volební urně pospíchala i důchodkyně Juliána Divišová.

„Musím jít takhle brzy, protože chodím zpívat do evangelického kostela v Ho-řovicích. Dnes je tam velká akce. Mám odvolíno, ale myslím si, že se toho po volbách moc nezmění,“ řekla Juliána Divišová.

V pátek odpoledne zamířili k volebním urnám i oba regionální horcí favoriti na jedno z poslaneckých křesel. Současný poslanec Jan Skopeček, který je favoritem kandidátky ODS ve Středočeském kraji odvolil v rodných Hořovicích se svou manželkou Lucií kolem páté hodiny odpoledne. „V šest hodin se v Hořovicích setkám na večeři se svými nejbližšími spolupracovníky a příznivci. Zítra budu dospávat spánkový deficit a pokud to půjde, vyjedu si na kole do Brd, abych si vyčistil hlavu,“ uvedl Jan Skopeček.

Starosta Hudlice Pavel Hubený, který při letošních volbách kandiduje do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na čtvrtém místě kandidátky KSČM, odvolil v rodných Hudlicích. První hodiny voleb strávil nákupy.

„Jsem v klidu. Do poslední chvíle jsem připravoval volební místnost v obci. Byl jsem na nákupech. Pro volební komisi jsem nakoupil občerstvení,“ poznamenal Pavel Hubený.