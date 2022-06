Jedním z přítomných dárců krve byla například Jana Sojková z Žebráku, která do hořovického transfúzního oddělení dochází již třetím rokem. K tomuto kroku ji inspirovali kamarádi motorkáři. „Jsem ráda, že mohu takto pomoct. A kdybych to někdy potřebovala já, tak krev bude,“ uvedla dárkyně.

Celkově počtyřicáté přišla Petra Šebková ze Lhotky, která daruje krev už 21 let. „Je to pomoc, kterou může poskytnout každý a nic ho to nestojí. Jestli mi to zdraví a věk dovolí, určitě ráda dovrším další čtyřicítku,“ prozradila.

Podle posledních zpráv Všeobecné zdravotní pojišťovny se celorepublikově potýkáme s nedostačujícím počtem dárců. Ideálně by jich bylo potřeba až o 40 tisíc více. Důsledkem je, že některé nemocnice hlásí nedostatek krevních zásob a shání tak nové dárce různými způsoby. V Hořovicích se také po nových dárcích poptávají, nicméně naštěstí se zde mohou spolehnout na zodpovědný přístup těch stávajících, jenž dokáží pokrýt spotřebu krve místního špitálu.

„V případě, že by se spotřeba zvýšila, tak dárce vyzveme a ti vždy ochotně přijdou. Obecně pokud je potřeba, pomáháme i jiným nemocnicím, nebo oni zase nám,“ řekla vrchní sestra, která všem dárcům za jejich uvážlivý přístup děkuje a všem přeje pevné zdraví.

V Hořovicích je poptávka po všech krevních skupinách. Zároveň dle aktuálních potřeb upravují ty konkrétní – v těchto dnech jde především o všechny negativní skupiny včetně A+ a 0+. „Fungujeme na třech variantách takzvaného zvaní. Jedna je, že to necháváme na vůli dárců. Pak tu je forma přizvání právě podle toho, jak je nutno, kdy posíláme esemesky a třetí způsob je výzva k nouzovému odběru,“ vysvětlila Šrámková s tím, že pokud se někdo rozhodne darovat, je nejlepší se prvotně informovat na webu nemocnice, kde najde všechny nejdůležitější informace.

Momentálně v hořovické nemocnici evidují přes pět tisíc dárců a za loňský rok proběhlo přesně 11499 odběrů. Celkově lidé darovali kolem 5,5 tisíce litrů krve.