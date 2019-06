V obou městech voliči přicházeli spíše po jednotlivcích, než v početných skupinách, a tak ve volebních místnostech panoval klid a pohoda.

Příchozími voliči byli jak mladí lidé, tak i ti dříve narození.

Zájem o účast zatím není příliš velká ani v Hostomicích, do sobotních 10.30 se do nově zrekontruovaných prostor místního obecního úřadu dostavilo zhruba 12,5 % z cca 1000 očekávaných obyvatel. Členové volební komise doufají, že by se počet mohl zvýšit po obědě.

AUTOR: Pavel Paluska