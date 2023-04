Vodní systém má už letos pomoct v lokalitě zadržet vodu a rovněž přilákat nové obyvatele především pak z řad obojživelníků a plazů. Do práce se spolek pustil z důvodu, že se už nyní v místě zdržují i jiné druhy – vedle ropuchy to je též skokan hnědý. Společně s dalšími dodatečnými pracemi dobrovolníci kolem nového koryta potůčku v neděli vysadili vrbu, aby pomohli zpevnit břehy potůčku.

„Použili jsme proutky, které nám zbyly po pletení pomlázek. Bude zde růst košíkářská vrba. Pustit se do projektu nás přiměl nápad, že bychom pro místní živočichy připravili ještě lepší podmínky. Na základě expertízy berounského přírodovědce Emila Šnajdaufa, který se o biotop stará už řadu let, očekáváme, že by se v tůních a okolí mohl usadit například čolek, mlok skvrnitý, ale třeba také užovka podplamatá,“ říká předseda Berounské zeleně Václav Kovář.

Vzhled a umístění tůní navrhl projektant vodohospodářských staveb v krajině Vítězslav Pavel. „Nyní chceme sledovat, co se bude dít. Člověk si sice něco usmyslí, ale příroda si to vždy malinko udělá jinak. Takže pozorujeme, jak se voda v místě chová a snažíme se například udělat nový meandr a vodu pustit více do nivy a podobně. Doufáme, že to bude takto fungovat i nadále a voda se tu hezky udrží. Více se určitě dozvíme, až přijde období většího sucha,“ pokračuje Kovář.

Lokalita se nachází na trase Talichovy naučné stezky, a právě i z tohoto důvodu byl v místě tůní postaven dřevěný můstek. „Chtěli jsme námi vytvořené přírodní opatření, tedy vyhloubení tůní a zmeandrování přírodní vodoteče, doplnit o nějaký prvek, který by lidem umožnil se blíže do biotopu podívat. Proto jsme zde nechali postavit dřevěnou lávku,“ poznamenal Kovář.

Projekt, který uspěl díky hlasování veřejnosti, podpořil Středočeský kraj prostřednictvím participativního rozpočtu a přispěl na něj částkou 350 tisíc korun. Prostředky pomohly pokrýt náklady na hloubení koryta potůčku a tůní a stavby dřevěné lávky.