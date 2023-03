/FOTOGALERIE/ Facebooková skupina STOP týrání CZ/SK sdílela ve středu 8. března fotku, na které je utracený pes zabalený z poloviny v modrém pytli a pohozený na zemi ve dvoře domu v Plzeňské ulici v Králově Dvoře, kde sídlí Veterinární ordinace HaF. Na sociální síti to způsobilo poprask. Případem se nyní zabývá krajská veterinární správa.

Snímek utraceného psa. | Foto: facebooková skupina STOP týrání CZ/SK

Podle informací, které se Deníku podařilo získat od veterináře králodvorské kliniky Lukáše Hanzela, šlo o těžce nemocného psa s četnými nádory. Zvíře, které trpělo, přivezli majitelé k uspání v úterý 7. března pozdě večer. Tělo psa pak zůstalo u veterináře.

„Jelikož to byl téměř čtyřicetikilový pes a ti lidé nebyli schopni se o tělo postarat, neměli ho jak odvézt ani ho kde pohřbít, zařídil jsem to pro ně já. Zavolal jsem kafilérii, ale tamní pracovníci už večer nemohli přijet a tělo psa se pro jeho velké rozměry nevešlo ani do mrazicího boxu. Takže jsem ho musel do rána uložit u nás. Bohužel to teď schytám, ale psovi jsem pomohl,“ vysvětlil veterinář s tím, že tělo psa bylo připraveno k odvozu.

Fotka, jejíž autorkou je podle facebookového příspěvku Lenka K., se dostala také k pracovníkům krajské veterinární stanice. Ta už se případu věnuje. „Náš pracovník se nyní bude tímto podnětem zabývat. Zatím můžeme sdělit pouze to, že tato soukromá veterinární praxe má u asanačního podniku zajištěny pravidelné svozy uhynulých nebo utracených zvířat. Tělo psa pravděpodobně nebylo uloženo do určené nádoby a bylo takto připraveno k okamžitému svozu. Takový způsob, že z pytle kouká půlka těla, samozřejmě není v pořádku, a protože k určitému pochybení pravděpodobně došlo, věc nyní prověřujeme,“ uvedl mluvčí Krajské veterinární správy Středočeského kraje Petr Vorlíček.

Příspěvek se snímkem a odsuzujícím textem sdílelo během dvou hodin přes 190 lidí. Pod postem se okamžitě začaly hromadit pohoršené a nenávistné komentáře. V některých případech i výhrůžky. Ale nescházela ani slova zastání.

Deníku se podařilo získat i vyjádření správce zmíněné facebookové skupiny STOP týrání CZ/SK, která fotku zveřejnila. „My jsme to jen sdíleli, zadavatelka je zveřejněna na konci příspěvku,“ řekla Martina Nebelvíra, která skupinu spravuje.

Před šestnáctou hodinou už byl příspěvek nedostupný, ze sítě zmizel.

Králodvorská klinika je přitom poměrně oblíbená. Na Google má u 480 recenzí skóre 4,7 z pěti možných pozitivních hvězdiček.