Seniorka Hana Kalouchová, která žije na nedalekém sídlišti, se tam se svým čtyřnohým společníkem často prochází. „Moc se mi to líbí, ještě až vyroste tráva, tak to bude super. Dříve tady byl jen trávník, až bude tepleji, uvidíte, co tady bude lidí,“ říká. „Hlavně aby to takhle hezké vydrželo, protože je ve městě dost vandalů, kteří všechno počmárají a rozbijí,“ dodává.

Park se stavěl ve dvou etapách, jako první vznikla nedaleko střední zdravotnické školy místa k posezení s grilem.

Druhá etapa musela být kvůli opravě kanalizace na čas přerušena, nyní už ale mají vodohospodáři téměř hotovo.

„Vodárny a kanalizace Beroun v místě provádějí výměnu a překlad kanalizačních šachet kvůli budoucímu kruhovému objezdu. Pak už v parku zbývá dokončení dvou záhonů s trvalkami a vysadí se tráva,“ upřesnila mluvčí berounské radnice Jitka Soukupová s tím, že park by měl být oficiálně hotov s příchodem prvních jarních dnů.

Stromořadí podél Plzeňské ulice

Jako součást úpravy celé lokality proběhlo loni na jaře sázení stromořadí podél Plzeňské ulice, které na park volně navazuje. Alej má přispět k reprezentativní podobě jednoho z hlavních vstupů do města od Králova Dvora a zároveň omezit dopravní hluk a poskytnout stín. Z tohoto důvodu byl zvolen jírovec červený, jenž má bohatou korunu a velké listy bránící šíření hluku.

Jde celkem o 37 stromů, které byly vybrány jako náhradní výsadba za pokácené náletové dřeviny kolem nedaleko vedoucí dálnice. Na výsadbu stromořadí se Berounu podařilo získat dotaci ve výši 400 tisíc korun z participativního rozpočtu Středočeského kraje.

V letošním rozpočtu má město Beroun vyhrazeno na dokončení parku 720 tisíc korun. První etapa, která byla zahájena před dvěma lety, stála 1,9 milionu korun. Do druhé, zahájené loni na podzim, se investovalo 2,2 milionu korun. Celkové náklady na park v Košťálkově ulici tak jsou zhruba 4,8 milionu korun.