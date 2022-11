„Velké problémy nastaly hlavně v září, kdy faktury za odběr plynu vyskočily o sto procent. V tuto chvíli to ale vypadá, že by se stávající cena měla udržet do konce letošního roku,“ ujistil Roman Čech z technického úseku společnosti Hořovická teplárenská, která je primárním dodavatelem tepla ve městě.

Jak dále pokračuje, výsledná cena za teplo se může ještě mírně změnit. Zákazníci tedy finální částku za tento rok uvidí až po lednu. „Stále se jedná o předběžné ceny. To znamená, že se v kompletním vyúčtování, které chodí někdy v únoru, zohledňují veškeré náklady. Na základě toho budeme peníze vracet, anebo budou zákazníci muset doplácet,“ doplnil Čech.

V novém roce by vývoj cen mělo pozitivně ovlivnit jejich zastropování. Dobrá zpráva tedy je, že by částka za teplo mohla klesnout z aktuálních 1750 korun za gigajoule.

„Pro teplárenské společnosti je zastropování stanovené na 2500 korun za megawatthodinu plynu. To ale bude zohledněné právě až do ledna. Takže mi to připadá tak, že nám stát vzkázal, ať si to do té doby uděláme, jak chceme. Čili o kolik by to mohlo jít dolů, to bude záviset na tom, jak nám účetně vyjde letošní rok,“ uzavřel Čech.

V porovnání s loňským rokem ve stejnou dobu Hořovičtí platili výrazně méně. Konečná částka na fakturách za rok 2021 byla tehdy 584,30 korun. To znamená, že letos zákazníci platí více než trojnásobek. Společnost se ale v budoucnu chce úplné závislosti na plynu zbavit. V současnosti se připravuje projekt, který by měl pomoct přinést další energetické vstupy, především pak z obnovitelných zdrojů. Kombinace těchto s plynem by měla přinést nejen úspory ve spotřebě, ale také nižší vyúčtovaní.