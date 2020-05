Projekt modernizace železniční trati mezi městy Králův Dvůr a Beroun vstoupil do poslední fáze. Třetí etapa, která zahrnuje úsek mezi seřaďovacím nádražím v Berouně a zastávkou Králův Dvůr, odstartovala v březnu a hotovo by mělo být nejpozději v říjnu.

„Zmodernizovat železniční spodek i svršek zbývá na posledním zhruba kilometr dlouhém úseku,“ uvedla mluvčí Správy železnic Radka Pistoriusová na webu s tím, že součástí stavebních prací bude i napojení vleček, vybuduje se také nová odstavná kolej pro potřeby zdejších firem, jelikož ta původní musela ustoupit novým nástupištím a narovnání kolejí.

Hlavní trať mezi Královým Dvorem a Berounem je momentálně jednokolejná, postupně se budou rekonstruovat obě traťové koleje, a to včetně realizace odvodnění či výměny železničního spodku a svršku. První kolej by měla být hotová do 24. července, druhá pak do 23. října.

„Aby se zajistila propustnost traťového úseku Beroun – Zdice na odpovídající úrovni, vybudovala se nedaleko zastávky Králův Dvůr provizorní odbočka, která po celou dobu výstavby umožní dvoukolejný provoz dále od Zdic. Následně se tato odbočka vymění za trvalou kolejovou spojku,“ informovala mluvčí Radka Pistoriusová.

Modernizace trati mezi Berounem a Královým Dvorem začala zhruba před třemi lety, kdy se při této příležitosti na zastávce v Králově Dvoře uskutečnil slavnostní akt. Předmětem celé stavby za zhruba 2,2 miliardy korun je úsek o délce 5,7 kilometrů.

V rámci optimalizace dojde ke zvýšení traťové rychlosti na 160 kilometrů za hodinu, ale také k modernizaci zabezpečovacího zařízení a úpravám, které umožní rychlejší průjezd vozidel s naklápěcí technikou. Projekt dále zahrnuje instalaci sdělovacího a informačního zařízení, rekonstrukci trakčního vedení či úpravy výpravní budovy v Berouně a výstavbu nového technologického objektu.

„Díky stavbě zlepšíme parametry další části třetího koridoru z Prahy na západ Čech. Přestavbou tak projde nejen frekventovaná stanice Beroun, ale i navazující, dosud nemodernizovaný traťový úsek,“ uvedl náměstek generálního ředitele Správy železnic pro modernizaci dráhy Mojmír Nejezchleb při tehdejším slavnostním aktu. Podle něj je rovněž důležité, že po dokončení modernizace zmiňované trati bude kompletně modernizovaná celá trať z Berouna do do Plzně. V březnu již také začaly práce na modernizace trati Praha – Beroun. To přinese omezení nejen pro cestující, ale také pro řidiče.