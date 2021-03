/FOTOGALERIE/ Spolek Berounská zeleň si zadal smělý, nikoliv však neuskutečnitelný cíl, a sice kompletní revitalizaci prostoru vedle židovského hřbitova, který místní znají pod jménem Palouček.

Realizace ohniště. | Foto: fb spolku

„V rámci Berounské zeleně hledáme způsoby, jak by se ve městě dalo něco zlepšit. A protože tady bydlím, tak na Palouček koukám dnes a denně a říkal jsem si často, že by byla škoda, kdyby zde vzniklo něco jiného než právě park,“ přibližuje koordinátor a člen spolku Jakub Smejkal, proč se do projektu pustili. Jakub díky svému zaměstnání využil znalostí problematiky inženýrských sítí a zjistil, že park na tomto místě zrealizovat půjde. „Říkal jsem si, že nemůže být zas takový problém ten park tady udělat,“ líčí.