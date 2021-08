„Trvalo asi dva měsíce, než jsme dostali povolení zde postavit naši mobilní pobočku. Činnost jsme oficiálně zahájili v pondělí 2. srpna,“ uvedl Martin Švarc, jednatel společnosti Mobile clinic expert MCE, která provozuje celkem tři podobná odběrová místa. Další dvě se nacházejí na Praze 3 a v Mníšku pod Brdy.

Berounská pobočka nabízí standartní rychlost odbavení. „Antigenní testy jsou vyhotovené na místě do zhruba 15 až 20 minut a PCR testy denně vozíme do pražské laboratoře. Vyhodnocení se provádí klasicky na základě registrace zvoleného testu na našich stránkách, kde klient zadá číslo svého mobilního telefonu, rodné číslo a emailovou adresu. Tyto údaje jsou samozřejmě podle směrnice GDPR přísně chráněny. Výsledek testu poté posíláme klientovi prostřednictvím SMS a na jeho email,“ vysvětlil Švarc.

Odběrové místo nabízí i expresní odbavení. „Normálně máte výsledek PCR testu cca do 48 hodin. Pokud si klient objedná expresní službu, může mít výsledky do jednoho dne,“ řekl jednatel. Testy jsou standardně podle podmínek, které určuje vláda, hrazeny ze zdravotního pojištění. „Může se ale stát, že jde člověk na test a již nemá nárok na proplacení. V tomto případě máme v rezervačním systému k dispozici ceník jednotlivých úkonů,“ sdělil Švarc.

Mobilní odběrové místo má v berounské Obchodní ulici zůstat po celou dobu státem nařízeného testování. „Určitě zde budeme, dokud to bude potřeba. Do kdy to má být, to je otázka, na kterou momentálně neumí nikdo odpovědět,“ říká Martin Švarc. Další nejbližší odběrová místá na Berounsku mohou lidé najít v Rehabilitační nemocnici Beroun a Hořovické nemocnici. Rezervace na ně jde uskutečnit přes webové stránky nemocnic.