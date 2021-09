Oslavy se prakticky plánují už od roku 2013, kdy právě na Tetíně vznikla původní myšlenka něco takového uskutečnit. „Rok nato se přemýšlelo, že by se toto nadcházející výročí mělo nějak oslavit. Poutě se na Tetíně už dělaly, ale ne takového rozsahu. Mělník, farnost Levý Hradec, Roztoky, farnost Beroun a obec Tetín tedy založily spolek Svatá Ludmila 1100 let, který se ujal propagace svaté Ludmily. Do toho se postupně zapojila řada lidí, obcí a institucí. Od té doby se pořádaly přednášky, výstavy a vydaly se například i dvě knihy. Vyvrcholením všech těchto aktivit je právě i tato Národní pouť u nás na Tetíně,“ uvedl Vojtěch Hrdlička z pracovní skupiny pro vnější vztahy obce Tetín.

Hlavní poutní mši svatou uvede v sobotu Vatikánem oznámený legát, vídeňský kardinál Christoph Schönborn, který zastoupí papeže Františka. „Rád zmiňuji, že se jedná o nábožensko-kulturně-historickou akci, kterou si významnost Ludmily připomínáme. Z tohoto důvodu jsme se snažili program udělat pestrý, aby si v něm každý našel něco svého. Samozřejmě vrcholem je poutní mše svatá,“ řekl Hrdlička.

Program, který se bude odehrávat v celé obci, doprovodí různé přednášky a výstavy v tetínském muzeu. Hudební produkce a mše proběhnou na fotbalovém hřišti. Lidé, včetně těch nejmenších, se také mohou těšit na divadelní představení. V neposlední řadě nebudou chybět trhy a pouličníi umělci. K příležitosti výročí se uvařilo i speciální pivo Bořivoj.

V pátek 17. září v půl šesté večer navíc do Tetína dorazí lebka svaté Ludmily. „S příjezdem lebky svaté Ludmily proběhne na Tetíně modlitba za vlast. Podle zvyku svatováclavské poutě, kdy se ve Staré Boleslavi ceremoniálně vystavuje lebka svatého Václava, se spolku 1100 let svaté Ludmily podařilo zajistit, aby se v podobném duchu lebka dostala na Tetín. Poprvé tu už byla v roce 2018, opět bude vystavena v kostele svaté Ludmily a bude ji hlídat čestná stráž Pražského hradu,“ vysvětlil Hrdlička.

Silnice mezi Berounem a Tetínem bude už od pátku 17. září pro běžný provoz uzavřena a bude výhradně sloužit kyvadlové dopravě, poutníkům, pěším a cyklistům. Vjezd budou mít povoleny jen složky IZS, místní občané a hosté či organizátoři. „Jsme domluveni se společností Arriva, která zajistí nepřerušovanou a bezplatnou linku Tetín – Autobusové nádraží Beroun. Je to především proto, abychom se vyvarovali návalu aut v obci. Lidé tak budou mít možnost zaparkovat na záchytných parkovištích v Berouně. Další parkoviště bude na louce u Koledníku, odkud taktéž budou moct pokračovat buďto pěšky, nebo autobusem,“ sdělil Hrdlička.

Bezúročná půjčka od kraje

Deset milionů korun ve formě půjčky šlo na zvelebení obce. „Vzhledem k tomu, že se jedná o celonárodní událost, a protože jsme malá obec, snažíme se Tetín zvelebit, jak to jen jde. Čili všechny tyto prostředky jsou výhradně na investice do obce, nikoliv na organizaci poutě. Peníze nám poskytnul Středočeský kraj skrze bezúročnou půjčku, kterou budeme splácet deset let. Velmi si jí vážíme. Peníze se použily krom jiného především na rekonstrukci historického jádra obce či chodníku vedoucího v ulici Na Knížecí od kulturního domu až skoro ke hřišti. Chodník zde chyběl 40 let. Samotnou Národní pouť financuje spolek 1100 svatá Ludmila, který nám významně pomáhá v organizaci. Na obec půjdou jen personální náklady. Celkově jsme tedy rádi, že na to nejsme sami,“ řekl Hrdlička.

Co se týče pandemie koronaviru, akce proběhne podle aktuálních vládních nařízení. „Na pouť se připravujeme tak i tak a uvidíme, jaká pravidla budou ten víkend platit. Stejně jsme to udělali loni, i když to bylo trochu stresující. Letos očekáváme, že Tetínem projde kolem deseti tisíc lidí. Nicméně myslím, že se například na večerní koncerty sejde maximálně tři tisíce návštěvníků,“ řekl Hrdlička a dodal, že standardně bude na vytipovaných místech k dispozici dezinfekce či stanice s vodou k umytí.

Je tedy dobré sledovat aktuální oznámení. „Všechny informace jsou pravidelně aktualizovány na webových stránkách obce a návštěvníkům je doporučeno na oslavy dorazit s dostatečným předstihem,“ uzavřel Hrdlička.