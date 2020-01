Tip Deníku: Blíží se velká chovatelská výstava v Suchomastech

Chovatelé v regionu by měli zpozornět. Chystá se totiž akce, kterou by si neměli nechat ujít. Chovatelská výstava v Suchomastech se odehraje v areálu Starého mlýna v sobotu 25. ledna od 8 do 15 hodin a půjde už o její 52. ročník. K vidění budou králíci, holuby i drůbež.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Ota Bartovský