Tisková konference, která proběhla v úterý 22. června v berounském Golf Clubu, představila harmonogram a prize money turnaje. Hraje se na tři kola o celkovou výhru 200 000 eur. Finále vyvrcholí v neděli.

„Rád bych poděkoval obou partnerům Golf Clubu Beroun a Ladies European Tour za výbornou spolupráci při organizaci turnaje, protože podmínky pro jeho realizaci, které souvisí s covidovou situací, jsou prostě stále velmi složité,“ řekl na úvod promotér turnaje Luboš Koželuh a vyjádřil vděčnost nad tím, že se pandemická situace zklidnila a turnaj tak mohl dostat zelenou.

„Jsem velice potěšen, že se turnaj odehraje na tak výborně připraveném hřišti, které je v ještě kvalitnějším stavu než loni. Rád bych tak pogratuloval Michalu Tůmovi za výborně odvedenou práci. Bude to krásná oslava golfu a chci poděkovat i promotérovi Luboši Koželuhovi, společnosti Tipsport a golfovému klubu Beroun GC, že se v těchto nelehkých časech znovu nebáli uspořádat tak významný a organizačně náročný turnaj,“ dodal turnajový ředitel Joao Pinto.

Na turnaji vystoupí 132 golfistek a v Berouně si odbude debut německá golfistka s českými kořeny Sandra Gal, která se po nucené zdravotní pauze opět vrací na greeny. Start v královském městě by ji měl vrátit do turnajového rytmu. Vedle bohatého zahraničního zastoupení na turnaji vystoupí 11 českých hráček. Z nich bude pět nejlepších amatérek v čele s 21letou Sárou Kouskovou.

„Spolu se Sárou bude startovat Jana Melichová, Tereza Melecká, Tereza Koželuhová a Patricie Macková, která byla nejúspěšněji českou hráčkou při prvním ročníku LETu na Karlštejnu. Nebude chybět ani několikanásobná mistryně klubu Natálie Chocholová,“ upřesnil Koželuh. Z pozice profesionálních českých hráček se představí Kateřina Vlašínová, Kristýna Napoleaová, Eva Koželuhová, Šideri Váňová a Lucie Hinnerová. Mezi zahraniční favoritky patří teprve 17letá Slovinka Pia Babnik, Olivia Cowan z Německa, Rakušanka Christine Wolff a finská golfistka Sanna Nuutinen.

Do finále by se mohlo dostat 60 až 70 hráček

Nejlepší české a zahraniční hráčky by měly startovat v pátek kolem 14. hodiny odpoledne a stejně tak i v sobotu. V neděli bude turnaj vrcholit okolo 16. hodiny. V tento čas bude tedy možné sledovat skupinky s nejlepšími golfistkami turnaje. „Ty nejatraktivnější ‚fligty‘ budou startovat asi čtyři hodiny dopředu a vrchol turnaje bude možno sledovat na 15., 16., a 17. jamce,“ upřesnil Koželuh. Předpokládá se, že se do finálového kola dostane 60 až 70 hráček.

Lidé se letos mohou přijít podívat bez nutnosti platit vstupné. „I z důvodu covidové situace jsme se tento rok rozhodli pro volný vstup. Diváci tak mají přístup do areálu na všechny tři dny bez nutnosti platit vstupné. Dovolím si všechny, kdo se do resortu o víkendu chystají, odkázat na podrobnější informace o nutných opatřeních, které mohou najít na webu turnaje v sekci ‚Pro diváky‘,“ uvedl Koželuh.

Celý turnaj bude přenášet O2 TV Sport v sobotu od 11 do 14 hodin a v neděli od 12 do 16 hodin s tím, že právě v sobotním televizním oknu dostanou příležitost české hráčky i zahraniční hvězdy. Na turnaj jsou vypsány i dvě ceny za hole-in-one. Na 6. jamce je to šek na 10 000 euro od Tipsportu a na 17. jamce hodinky od Hodinářství Bechyně. Celkové náklady turnaje jsou podle promotéra Luboše Koželuha ze společnosti Premier Sports okolo 8 milionů korun. Tento turnaj je zároveň i poslední evropskou kvalifikací žen na olympijský turnaj v Tokiu.