Tisíce lidí míří na hřbitovy, policisté jsou ve střehu

Berounsko /FOTOGALERIE/ - Stovky lidí dnes zamíří na hřbitovy také na Berounsku. Začaly Dušičky. Svátek Všech svatých, který se 1. listopadu slaví, letos připadl na středu. Čtvrtek 2. listopadu patří Památce všech zemřelých. Oba dny vzpomínají lidé na své zemřelé příbuzné, přátele a známé. Někdo doma při zapálené svíci, ale podle letité tradice se většina lidí vydává na hřbitovy.

Jitka Boubínová zapálila svíčku a uklidila hrob na berounském hřbitově už v úterý. „Na Dušičky je tady moc lidí a to mi vadí. Chtěla jsem přijet zapálit mamince a manželovi svíčku už v neděli, ale to bylo hrozné počasí, tak jsem raději zůstala doma. Každoročně tady pobudu tak hodinku. Uklidím hrob od spadaného listí, zapálím svíci, a vždy hrob nazdobím něčím novým. To je to jediné, co pro mé milé mohu nyní ještě udělat,“ svěřila se šestasedmdesátiletá důchodkyně z Berouna.

Stejně jako ona, tak i další lidé ale porušili tradici a hrob svých blízkých navštívili už před Dušičkami.

Jsme z daleka a dnes konečně neprší, tak jsme si udělali výlet na hřbitovy na Berounsku a Rakovnicku. Máme zde pochovanou část rodiny. Tak nás dnes čekají čtyři hřbitovy,“ poznamenali manželé Petržílkovi na hřbitově v Hýskově.

Dušičky už tradičně lákají na pietní místa nejen pozůstalé, ale i zloděje. Někteří sledují zaparkovaná vozidla, jiní si vyhlížejí odložené tašky návštěvníků hrobů. Čekají na příležitost zneužít dušičkové piety k vlastnímu obohacení, ať už krádeží kabelky, věnce, lampičky nebo věcí ponechaných v zaparkovaných automobilech.

Už několik dnů proto zajíždějí policejní hlídky na hřbitovy.

„Kontrolují jak parkoviště, tak i samotné hřbitovy. Lidé by si ale obzvláště v těchto dnech měli uvědomit, že jejich vozidlo není trezor a své osobní věci by neměli nechávat na viditelných místech,“ uvedla mluvčí berounské policie Marcela Pučelíková s tím, že budou posíleny i dopravní hlídky na silnicích.

„O Dušičkách vyjíždějí na silnice i řidiči, kteří jezdí jen občas. Nejsou tak vyježdění a snadno způsobí problémy v dopravě,“ dodala Marcela Pučelíková.

Podle jejího vyjádření už ale na Berounsku několik let policie nemusela řešit v období Dušiček žádné velké problémy. „Samozřejmě, že se občas z hrobů ztratí nějaká výzdoba, věneček či svícen. Taková krádež je ale jen přestupek a policie ji nevyšetřuje,“ upozornila mluvčí.

Státní policii budou o Dušičkách pomáhat v terénu i hlídky městské policie. Ta berounský hřbitov monitoruje už několik posledních dnů.

„Na městském hřbitově jsme byli už v neděli. Byli jsme zkontrolovat stromy a zjišťovali jsme, jestli návštěvníkům nehrozí kvůli nedělní vichřici nějaké nebezpečí. Na hřbitově budeme provádět kontroly i v dalších dnech,“ konstatoval velitel Městské policie v Berouně Alexandr Scherber.