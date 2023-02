V Rehabilitační nemocnici Beroun je oddělení artroskopie velice známé a vytížené. O pacienty se zde stará třicítka externích lékařů, kteří do centra dojíždí především z hlavního města a také z Plzně. Od otevření v roce 2008 zde provedli už kolem 47 tisíc zákroků. Jak v této souvislosti říká vedoucí lékař centra Zdeněk Kopečný, obzvlášť v medicínské profesi platí, že ideální doporučení je takové, které je přímo od pacienta. „Je tedy vždy lepší, když za naši práci hovoří právě takováto čísla. Můžete totiž o sobě napsat kde co, ale nejlepší referencí je to, že k nám pacienti jezdí v takovém počtu,“ vyjádřil se na úvod ortoped a operatér.