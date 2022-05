„Akci na hradě konáme už pravidelně. Veřejnosti se při ní snažíme představit naši činnost skrze různé experimenty z pravěké doby. Cílem je přiblížit, jak se tehdy žilo,“ uvedla hlavní vedoucí oddílu Markéta Březinová.

Děti s rodiči si mohou přijít na Točníku vyzkoušet pravěké vaření – nejdříve si ale musí umlít mouku, uválet těsto a až poté si lze pochoutku upéct na ohni. Další stanoviště například nabízí výrobu pazourků a kamenných nástrojů. „Výhoda je, že si to mohou děti půjčit do ruky a osahat si například pazourkový pěstní klín. Často říkají, že to znají z učebnice; a tady mají příležitost si všechno hezky vyzkoušet. Dále se například věnujeme zpracování textilu či ukázce pravěké hudby,“ říká organizátorka.

Nejzajímavější pak bylo odlévání kovu, kvůli kterému se pokaždé kolem pravěkých kovářů objevil velký hlouček přihlížejících. Kovolitci představili lití bronzu, které má připomenout stejnojmenné historické období lidstva. Mamuti budou na Točníku celý víkend, takže děti a rodiče mohou pravěk navštívit i v neděli.

Pražský oddíl Mamuti se mimo jiné zabývá také ochranou přírody a životního prostředí. „Scházíme se minimálně jednou týdně a naší snahou je u dětí pěstovat vztah k přírodě, do které podnikáme výpravy. V podstatě fungujeme jako turistický oddíl. Navíc máme experimentální archeologii jako takovou nadstavbu ke klasické turistické činnosti,“ vysvětlila činnost oddílu Březinová.