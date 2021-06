Tomáši, letos se ti nepovedlo se na stupně vítězů dostat. Na jakém místě ses umístil a na jaké téma jste soutěžili?

Pořadatelé nám neřekli, kolikátí jsme byli. Pouze těm, co byli první, druzí nebo třetí. Za úkol bylo postavit pravěkou vesničku. Výhry byly počítač, klávesnice a nejnovější Xbox. Bohužel jsem nevyhrál, takže to chci zkusit příští rok znovu.

Co myslíš, že se mohlo během soutěže povést lépe?

Určitě se nepovedlo, že když jsem stavil tu vesnici, a to mi říkal i pan učitel Bokr (Pavel Bokr, učitel informatiky a fyziky na Základní škole Králův dvůr, který také vede kroužek, kde se žáci učí pracovat s edukativní verzí celosvětově populární hry Minecraft - pozn. red.), že takhle se úplně nestaví, že by mi tam napršelo. A možná i proto, že tam nebyly zas takové detaily, jaké měli ostatní. Ti si tam dokázali sami třeba i něco naprogramovat, což jsem ještě tolik neuměl.

Znamená to, že to chceš příští rok zkusit znovu? Pokud ano, co osobně toužíš zlepšit?

Určitě ano. Rozhodně se chci naučit pořádně pracovat s redstonem. To je taková věc, díky níž může hráč vést něco, jako jsou v reálném světě kabely. Ty vede třeba po zemi a může mít například automatické dveře nebo světla. No a díky command blockům, což už je úplně nejtěžší, se dá navíc programovat. Dá se například udělat, že když se připojíte ke světu, napíše to: „Vítejte v době ledové.“ Takže bych se do příště určitě chtěl zlepšit, naučit se pracovat s těmito nástroji a umět udělat více detailů. Mám teď spoustu knížek, kde je vysvětleno, jak stavět různé věci a jak k sobě patří bloky.

Sám jsem hráčem a počítačové hry dobře znám. Ale nerozumím, co je na Minecraftu tak skvělého, vždyť to je samá kostka.

Myslím, že jak máte všechno právě z kostiček, například meč, cokoliv, je to originální nápad. To se všem začalo hrozně líbit, že Minecraft vypadá jako stará hra, ale zároveň není.

Pořád ale nerozumím tomu, co je Na Minecraftu tak parádního.

Ona to nechápe spousta lidí (směje se). Nejvíce se mi na tom líbí, že je všechno z kostek a že si tam můžu dělat, co chci. Poté, co přišel redstone a programování, je to úplně super. Líbí se mi, že to není jen na hraní, ale dá se s tím i učit. Například na jedné základní škole, myslím, že v Brně, mají prvouku o těle, kde mají svět z lidského těla. A děti tělem mohou probíhat.

Jak ses k Minecraftu dostal?

Když jsem byl menší, tak jsem se občas na tabletu koukal na různá videa, kde jsem Minecraft jednou zahlédl. Tak jsem poprosil tátu, jestli by mi ho koupil. Dostal jsem nejdřív jen takovou demo verzi, a ta mě hodně moc bavila. Musel jsem být hodný, abych dostal verzi plnou (směje se). Naši mi ji pak koupili.

Hraješ i jiné hry?

Mám Xbox One a na něm kromě Minecraftu hraju Forzu 4, což je taková závodní hra. A pak takovou starší, co hraje i táta, ta se jmenuje Medal Of Honor.

Co jiného tě ještě baví?

Rád čtu. Mám moc rád komiksy a hodně mě baví komediální knížky. S počítačem mě baví zkoušet animovat a programovat. A vlastně s mým kamarádem ze třídy, Filipem Stašem, chceme vytvořit hru, kde budou bojovat příšery. Jo, a v poslední době mě celkem začalo bavit vaření.

Co bys rád dělal v budoucnu?

Nevím, jestli mi to zůstane do dospělosti, ale určitě bych rád naprogramoval nějakou hru. Fascinuje mě, že když se hry programují, že když uděláte jeden díl špatně, tak nemusí třeba vůbec fungovat, a musíte na ten problém přijít.