Nejprve Tomáši pogratulovala k úspěchu a úžasné reprezentaci města starostka Berouna Soňa Chalupová a místostarostové Dušan Tomčo a Michal Mišina.

Zlatý olympionik Tomáš Macháč pozdravil rodné město. A podepisoval se dětem | Video: Jana Hájíčková

Malířka Lucie Suchá mu nakreslila obraz. „Kreslila jsem ho od pátku večer do pondělí do dvou do rána zhruba nepřetržitě. Je na něm Wágnerka, kam chodil Tomáš do školy. Namalovala jsem i jeho maminku, tatínka, malého Tomáše, Katku Siniakovou, nechybí ředitel Leopold, který chodil kouřit před objekt školy, když mu to ve sborovně zakázali. Také je tam Eiffelovka, aby Tomáš věděl, kde to vyhrál. Na zdi nechybí nápis Tom miluje Katku,“ smála se výtvarnice, která se díky Tomášovi vrátila ve vzpomínkách do svého dětství. Navštěvovala totiž stejnou školu.

Tomáš byl z obrazu dojatý. „Strašně moc děkuji. Je to pro mě velmi osobní, miluju Beroun, narodil jsem se tady a jsem pyšný Berouňák. Jsem rád, že tady s vámi dnes mohu být a můžeme tento úspěch společně oslavit. Obraz je nádherný a stoprocentně si ho pověsím tam, kde ho budu mít každý den na očích,“ slíbil Tomáš, kterého doprovodila maminka Daniela a tatínek Tomáš.

Pak už Václav Tittelbach hodinu zpovídal Tomáše o jeho začátcích, kariéře i budoucnosti. Následně se fanoušci postavili do fronty a fotili se s úspěšným sportovcem. Někteří si nechali podepisoval tenisové míčky. „Tento velký tenisový míč jsme si koupil na jednom z turnajů a už na něm mám podepsanou americkou hráčku Bethanii Mattekovou Sandsovou a českou hráčku Lucii Šafářovou. A teď už i Tomáše Macháče,“ řekl šťastně devítiletý Erik, který hraje tenis už šest let a jeho vzorem je španělský tenista Rafael Nadal.