Nejsdílnější z nich je osmnáctiletá Julia, která navíc umí anglicky. Doma studovala vysokou školu humanitního oboru. Z chmelnycké oblasti prchala 36 hodin autobusem do Varšavy, kde ji pak autem vyzvedli čeští dobrovolníci. Až to bude jednou možné, na Ukrajinu by se chtěla vrátit a studium dokončit.