Tříkrálová sbírka pomůže s bolístkami, třeba s dopravou pečovatelek

Tříkrálová sbírka letos pomůže Terénní pečovatelské službě Charity Beroun - a to 65 procenty vybrané částky. Jak ale pomůže konkrétně? „Z vybraných peněz dotujeme na Berounsku to, na co nám veřejné prostředky již nestačí. Jde zejména o dopravu našich pečovatelek do odlehlejších vesnic, kam by nikdo jiný prostě nejezdil nebo úhradu činností, na které nejsou tyto prostředky určeny,“ odpověděl Petr Horák, ředitel Charity Beroun.

Tříkrálová sbírka. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Alena Grycová