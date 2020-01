Obliba Tříkrálové sbírky mezi lidmi rozhodně roste. V roce 2017 se na Berounsku vybralo 61 605 korun, v roce 2018 nárůst vybraných peněz je ohromný: 162 829 korun. V roce 2019 pak koledníci vybrali 213 945 korun, v roce 2020 potom 216 657 korun.

Důvodů pro to je několik. Tříkrálová sbírka získává na oblibě napříč celou republikou. „Je to i díky lepší informovanosti a skutečnosti, že naprostá většina prostředků zůstává a pomáhá v místech, kde byly vybrány,“ řekl Petr Horák, ředitel Charity Beroun. Ten hovořil i o prospěšnosti projektu na republikové úrovni. „Peníze pomáhají při různých živelných pohromách, kde se na pomoci charita poté angažuje,“ vysvětlil.

Až skokový nárůst vybraných peněz si vysvětluje ředitel Petr Horák i tím, že do Charity Beroun přišlo do jejich řad několik lidí, kteří měli zkušenosti s oblastí fundraisingu z jiných organizací. „Snažili jsme se jít trochu jinou cestou, v mnohem větší míře oslovit s předstihem berounské firmy a různé organizace, kde se sbírka dříve neuskutečňovala,“ podotkl. Tak se třeba do tříkrálové sbírky přidala berounská i hořovická nemocnice, okresní soud, berounský městský úřad, firma Spektra Beroun a podobně.

Podle vyjádření Horáka pomohly i sociální sítě. „Snažíme se na Facebooku živě informovat a vtáhnout lidi do této akce, kteří chtějí pomáhat. A to se nám začíná dařit, každý rok přibudou noví pomocníci z řad dobrovolníků. Teď do naposledy byli dobrovolníci z obcí Nižbor, Srbsko i Hýskov,“ vysvětlil Petr Horák. Dobrovolnice Ivana Daňsová již druhý rok slavila úspěch se sbírkou v Králově Dvoře.

Charita Beroun chce ale dále pomáhat více. „Stále vidím ještě možnost růstu. Když přirovnám Beroun k Vlašimi, což je podobně stejně velké město, tam se na přípravách podílí ještě více dobrovolníků. Není tam téměř vesnice, kde by se tříkrálová koleda neodehrávala,“ vysvětlil. Díky tomu se ve Vlašimi vybralo zhruba půl milionu korun. V Berouně se tak některé pokladničky nedostaly mezi lidi: prostě už došli dobrovolníci.

Petr Horák ale upozorňuje na jednu negativní věc, která je spojena s popularitou sbírky. Občas se stane, že se objeví falešní koledníci. Varuje tak, že by si lidé měli ověřit, komu peníze dávají, zda se jedná skutečně o tříkrálové koledníky. „Je potom smutné, když peníze nepomohou lidem, ale slouží na zaplacení nějakého večírku,“ dodal.

Na Berounsku se nejvíce peněz vybralo v Berouně: 66 483 korun. V Králově Dvoře to bylo 46 036 korun. V Tetíně se vybralo 18 337 korun, v Nižboru 15 342, v Hýskově 13 205, v Hořovicích 12 822, v Srbsku 11 748 korun. Koledníci vykoledovali v Lochovicích 8219 korun, v Tmani 7548, ve Svatém Janu 6914, v Hudlicích 4010, v Suchomastech 3179 a v Žebráku 2815 korun.