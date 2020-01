Tříkráloví koledníci vystoupili v berounském radničním átriu

Berounská radnice je po návštěvě tříkrálových koledníků z katolické mateřské školy. Do charity přispěli místostarostové Michal Mišina a Dušan Tomčo, stejně jako řada dalších zaměstnanců. Uvedlo to vedení města. Tříkrálová sbírka ale rozhodně není u konce, na koledníky můžete v berounských ulicích narazit až do úterý 14. ledna; až tehdy bude sbírka ukončena.

Tříkráloví koledníci vystoupili v átriu berounské radnice. | Foto: archiv města