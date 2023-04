Správa železnic také s tímto nápadem oslovila berounskou radnici. „Vzhledem k probíhající rekonstrukci budovy nádraží jiřičkám ubývá míst, kde byly zvyklé hnízdit. Nová věž pro ně může být adekvátní náhradou,“ vysvětluje mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová.

Potvrzuje to i odborník z České ornitologické společnosti Lukáš Viktora, který se specializuje na ochranu ptáků v zástavbě a na instalaci berounské věže dohlížel. Podle jeho slov jiřičky hnízdí v početných koloniích a v případě Berouna hojně využívají k hnízdění právě výpravní a administrativní budovu nádraží.

„V současnosti to ale není možné a bylo potřeba najít nějaké kompenzační opatření. Navrhl jsme tedy věž podobnou desítkám těch, které se bezvadně ujaly například v Německu či Švýcarsku,“ říká Viktora s tím, že berounská věž je pouze částečným opatřením, protože je tamní populace jiřiček poměrně velká.

„Loni jsem tam napočítal kolem stovky hnízd. Samozřejmě ne všechna byla obsazena. Dá se ale odhadnout, že jde zhruba o sedmdesát párů, což je významná kolonie,“ dodává ochranář s tím, že kvůli pracím už se zhruba třetina místních jiřiček přesunula pod nedaleký dálniční most.

Opeření inženýři si poradili

V průběhu loňských oprav administrativní budovy došlo k zajímavému úkazu. Dělníci dokončili nejdříve jednu třetinu, kde podle plánu umístili na okenní římsy ochranné hroty, které mají zabránit ptactvu, především holubům, na novou fasádu sedat. Stejné hroty měly v horních podhledových rozích zabránit právě jiřičkám, aby si v nich budovaly svá hnízda – ty ovšem jako správní přírodní inženýři naopak využily tyto hroty k ukotvení hnízd.

„Naše doporučení, že hroty umístěné v podhledech zcela jistě nebudou fungovat, přišlo bohužel pozdě. Takže jiřičky tam opět pohodlně zahnízdily, a nelze tedy vyloučit, že budou mít tendenci budovy nádraží znovu okupovat,“ vysvětluje Viktora.

Nová berounská věž by nicméně měla poskytnou útočiště hlavně těm jiřičkám, které hnízdily nad vstupním portálem výpravní budovy. „Byla tam prosklená hluboká nika, která byla doslova obsypaná hnízdy. Věž by měla být k dispozici asi třiceti párům, což by odpovídalo ‚kapacitě‘ té budovy,“ připomíná ochranář.

Už se uvažuje o druhé věži

Projekt věže pro jiřičky podpořil Beroun od samého začátku, a navíc to vypadá, že ve městě vyroste ještě jedna. „Jak nás Správa železnic oslovila, okamžitě jsme souhlasili. Byl trochu problém najít před nádražím, kde je pod zemí víc sítí než hlíny, místo pro instalaci věže. Ale povedlo se a věž může začít sloužit,“ říká místostarosta Michal Mišina.

Druhé zvažované místo se podle něho nachází u závodské školy, kde si jiřičky hned po dokončení nové fasády začaly stavět svá hnízda. „Toto umístění v současné době řešíme se zastupitelem Emilem Šnajdaufem, předsedou Základní organizace Českého svazu ochránců přírody v Berouně,“ dodává Mišina.

Berounská věž byla postavena zhruba před dvěma týdny a už v následujících dnech se ukáže, zda si ji jiřičky oblíbí. Jak připomíná Viktora, do Česka se nyní postupně vracejí, nejvíce se jich očekává s příchodem května. „Věříme, že věž přijmou a usadí se tam,“ doufá ornitolog.