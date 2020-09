Výstavba cyklověže v Berouně, ve které bude možno uschovat až 118 kol, je trnem v oku některých opozičních zastupitelů. Místostarosta města Michal Mišina na posledním zasedání vysvětlil, že pokud chce radnice nabídnout obyvatelům alternativní způsob dopravy, než-li pouze osobními automobily, musí město budovat infrastrukturu.

„Díky elektrokolům se naprosto jasně ukázalo, že lidé by na kole jezdili, ale v tomto kopcovitém terénu mají trochu problém,“ začal svoji reakci místostarosta Michal Mišina na zastupitele Petra Veselého, jenž mimo jiné zmínil, že by u cyklověže mohl být i nějaký přístřešek na kola, kde by je lidé odstavili a vlastním zámkem uzamkli.

„Slušnější elektrokolo stojí od padesáti tisíc korun výše a rozhodně jej nezaparkujete k nějakému stojánku či někam ven. Jestliže nevybudujeme infrastrukturu v místech, která jsou napojená na vlaky, autobusy a podobně, tak v ten moment, co chceme, nebude,“ doplnil místostarosta. Ten zároveň odmítl tvrzení zastupitele Martina Veselého o tom, že by cyklověž měla být nasvícená.

„Zřejmě jste viděl obrázek, kde je nasvícená. Věž je možné nasvítit, ale každý pochopí, že takto plýtvat elektřinou nemá smysl. Osvícen budu pouze vstup. Pokud si ji tedy na Silvestra nerozsvítíme, aby nám tam blikala,“ dodal Michal Mišina.