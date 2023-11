„V tuto chvíli dáváme najevo majiteli, že může začít pracovat na odštěpení části své firmy, která bude obsahovat jen ubytovnu Prende. Ta se nachází v areálu bývalé Tiby, naproti krajské veterinární správě, v ulici Na Dražkách,“ vysvětlila starostka.

Cílem je získat v budoucnu přestavbou ubytovny až 24 bytů. „Pro nižší příjmové skupiny, pro profese, které chceme v Berouně stabilizovat, nebo jako startovní byty pro mladé rodiny. Beroun žádné byty tohoto typu nemá, protože došlo v minulosti ke kompletní privatizaci bytového fondu. Máme pouze několik objektů, které jsou však určeny pro jiné cílové skupiny,“ připomněla starostka.

Vhodný objekt hledá radnice už dlouho, ubytovna Na Dražkách je přitom první, který se podařilo vytipovat. „Chtěli bychom v tomto trendu pokračovat, protože podle studií nám chybí zhruba 200 městských bytů pro určité skupiny obyvatel. Zejména jsou to staří lidé, tedy jednočlenné rodiny, které nestačí uplatit v Berouně obvyklé nájemné. Tady by pro ně byla určitá pomoc,“ dodala Chalupová.

Dvě varianty proměny ubytovny na byty

Zastupitelka Hana Kašparová (Beroun sobě) prosazovala na zasedání urychlení jednání s majitelem ubytovny, aby mohla být nemovitost koupena ještě letos – a z prostředků města. „Nepřejeme si využít úvěr, jímž bychom zatížili město na dalších deset let,“ zdůraznila.

Myšlenka koupit objekt a získat městské byty je přitom podle Kašparové dobrým krokem do budoucnosti. „Postrádám ale definici, co se s tímto objektem bude dít v následujících letech. Z dokumentů vyplývá, že přestavba na byty spolkne dalších 21 milionů korun plus přístavba patra dalších skoro osm milionů korun. Chtělo by více rozpracovat záměr, jak budeme ubytovnu využívat, co to bude znamenat pro městský rozpočet a kdy a na jakou formu ubytování to budeme přestavovat,“ požadovala vysvětlení.

Místostarosta Michal Mišina (Hnutí ANO) v odpovědi připomněl, že o možnosti koupě objektu ví město zhruba dva roky a nechalo si zpracovat odhad nákladů na rekonstrukci ve dvou variantách. Obě počítají se změnou stávající podoby vnitřního uspořádání, kde jsou nyní vždy dva pokoje se společným sociálním zázemím.

„Podle první by se doplnily kuchyňské kouty a provedly by se drobné úpravy, abychom dokázali měřit vodu a elektřinu. Druhá varianta by znamenala úpravy pokojů na garsonky a počítá i s nástavbou. S oběma verzemi můžeme do budoucna pracovat,“ vysvětlil Mišina, podle kterého je objekt v poměrně zachovalém stavu. „Museli bychom ale vyřešit parkování, což by znamenalo upravit ulici Na Dražkách,“ dodal místostarosta.

Město zatím nemá žádný nouzový byt

Stejně jako zastupitelka Kašparová by i starostka byla ráda, kdyby město koupilo ubytovnu ještě do konce roku a na úpravách se začalo pracovat co nejdříve. „Nemáme ani jeden nouzový byt. Když ve městě vyhořely dva byty, měli jsme obrovský problém, kam rodiny umístit. Byli jsme nuceni obíhat hotely,“ poznamenala Chalupová, podle které nyní bude záležet na dohodě s majitelem ubytovny o ceně a podmínkách.

Z řad veřejnosti se pak vynořily pochybnosti. „Počítáte i se stavebně technickým průzkumem objektu? Sloužil totiž nejen jako vrátnice a administrativní budova, ale také jako garáže v bývalé Tibě a ty byly, jak si pamatuji, kontaminovány ropnými produkty,“ řekl občan Jan Valachovič.

„Máme oprávnění sanačního geologa, takže to zjistíme,“ uzavřela Chalupová.