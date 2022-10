Učitelé se zdokonalovali v angličtině. Kvůli covidu o rok déle, než se plánovalo

/FOTOGALERIE/ Berounská střední zdravotnická škola dokončila tříletý program zvyšování si kvalifikace výuky vybraných předmětů v angličtině, který finančně podpořil program Evropské unie Erasmus+. A jak přibližuje ředitelka školy Leona Machková, především covid udělal z tohoto projektu výzvu, kterou se ale povedlo zdárně dotáhnout do konce.

Na Střední zdravotnické škole Beroun v rámci projektu CLIL – Not Only for Nurses vyrazili sbírat zkušenosti do anglofonních zemí | Foto: SZŠ Beroun