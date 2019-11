/FOTOGALERIE/ Středeční stávka učitelů nechala jen málo lidí klidných; tím spíše, pokud mají děti školou povinné, které chodí navíc do školy, kde učitelé plánují stávkovat. Na Berounsku se jedná například o dvě základní školy: Základní škola Zdice a 1. základní škola Hořovice. Nutno však podotknout, že třebaže se učitelé ke stávce připojili, škola rodiče na holičkách nenechala a nabídla nějakou formu hlídání dětí.

Stávka učitelů ve středu 6. listopadu 2019. | Foto: DENÍK/Daniela Tauberová

Nabídka hlídání dětí platí tedy v Základní škole Zdice. Třebaže stávkuje drtivá většina učitelů, někteří se ke stávce nepřipojili, těch je ale malá část, která šla normálně do práce. „Ti se nabídli, že děti pohlídají. Nechceme komplikovat život rodičům,“ uvedla ředitelka školy Eva Fiřtová. Toho mohli využít rodiče žáků od 1. do 3. ročníku, kdy se o děti postarali pedagogové od 6.15 do 15 hodin. „Prosíme tyto rodiče, aby dětem dali s sebou oběd,“ uvedlo vedení školy na svém webu.