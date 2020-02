Prozradila, že k ní žáci přišli a řekli jí: „Paní učitelko, řekněte ano!“ „Tak jsem řekla ano – a zeptala jsem se na co. A oni mi řekli, že mě přihlásili do soutěže,“ popsala veselé chvíle.

Přišla přihláška, následovalo předkolo, kdy děti psaly hodnocení na učitele a popsaly důvod, proč ho vlastně do soutěže přihlásily. Následovalo kolo regionální. Tam si žáci z Hostomic nachystali obhajobu své učitelky. „Obhájili mě a udělali to tak dobře, že jsme vyhráli,“ řekla Jiřina Štěpánková.

Dětem se prý nejvíce líbilo, že jejich učitelka stmelila kolektiv třídy. Nebylo to jistě nijak snadné, třída je prý velmi různorodá. „Je specifická v tom, že máme méně kluků ve třídě, ale zase akční holky. Máme i paní asistentku ke dvěma žákům, kteří mají třetí stupeň podporu,“ popsala svoji devátou třídy.

Jiřina Štěpánkovou s žáky pracuje již několik let. Nyní jsou to deváťáci, když je poznala, byli mnohem mladší. „Podařilo nám dát se dohromady mimoškolními aktivitami, máme velkou otevřenost. Od šesté třídy je vedu k tomu, aby byli co nejvíce samostatní. A nyní jsou tak sklízím ovoce,“ dodala pedagožka.

Její žáci nyní řeší přijímací zkoušky na střední školy. Někteří se hlásí na gymnázia, jiní i na umělecké školy.