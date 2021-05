„Na prezenční výuku se vrátilo 60 žáků,“ upřesnila ředitelka školy Eva Jakubová. Na začátku vyučování nechybí ani povinné testování. „Zvlášť testujeme učební obory přímo v dílnách, aby se žáci zbytečně nedostávali do kontaktu s maturanty, kteří docházejí na výuku individuálně nebo ve skupině po šesti,“ řekla ředitelka. V uplynulém týdnu zatím neměli jediného s pozitivním výsledkem.

Příprava na zkoušky

Ani nejlépe připravená hodina distanční výuky nemůže nahradit osobní kontakt v dílnách. Ten je naprosto nezbytný pro to, aby si žáci práci vyzkoušeli naživo. Návrat do učeben a dílen byl nutný. „Za pedagogický sbor mohu potvrdit, že jsme moc rádi za to, že můžeme být zpátky. Hlavní ale je, že se žáci stihnou připravit na praktické zkoušky,“ uvedla ředitelka.

Na dílně číslo čtyři budoucí automechanici pracovali na opravě motoru. „Odešlo turbo, které se musí vyměnit a do toho žáci druhého ročníku pracují i na výměně těsnění pod hlavou motoru. Musím tedy říct, že i přesto, jak málo mohli docházet na odborný výcvik, zvládají práci velmi dobře,“ uvedl mistr odborné výchovy Josef Vít.

Bez praxe to nejde

„Jsem rád, že můžeme být zpátky. Je to mnohem lepší než být zavřený doma,“ řekl mladý automechanik Jaroslav Žour. Nepřítomnost v dílnách ztížila žákům si kupříkladu lépe představit, jak jednotlivé technické součásti automobilu fungují. „Když nám například učitel vysvětloval, jak fungují některé části motoru, určitě bylo těžší si to představit. V praxi to je samozřejmě úplně něco jiného,“ dodal Jaroslav.

Auta k praktické výuce má škola buď vlastní, nebo je dávají k dispozici zaměstnanci školy, jako to je v případě vedlejší dílny, kde zrovna připravovali škodovku na opravu brzd. Opravy aut žáci v rámci výuky také provádí jako protislužbu firmám, které třeba poskytly učilišti sponzorský dar.

Během lockdownu si někteří mladí automechanici nahradili chybějící praktickou výuku brigádami v autoservisech.