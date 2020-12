Nová místní úprava byl schválena a v nejbližších dnech mají být pracovníky AVE na vozovce vyznačeny parkovací pruhy. „Tímto krokem jsme zlegalizovali parkování v této ulici. To samozřejmě platí pro případy, kdy řidiči budou parkovat v těchto vyhrazených místech,“ uvedla starostka Soňa Chalupová.

V ulici na Veselou jsou dlouhodobé potíže s parkováním a nová úprava by podle radnice měla situaci zlepšit. Radnice tímto hledala řešení, které by co nejvíce vyhovovalo obyvatelům této lokality. Parkovací pruhy mají být navrženy tak, že zároveň budou nutit projíždějící řidiče snížit rychlost.