Pracovalo se proto na okamžitých úpravách spojů, které by pomohly situaci zlepšit. Po jednání s Hýskovem přišel Regionální organizátor Pražské integrované dopravy (Ropid) na začátku tohoto týdne s dočasným řešením, kterým je časnější odjezd školního spoje. Potvrdila to hýskovská starostka Veronika Šmolcnopová: „Školní autobus bude vyrážet o deset minut dříve. Přes naši obec má nově jezdit v 7:21 hodin ze dvou zastávek, U Prefy a Náměstí 5. května.“

Hned v úterý 14. září Berounský deník situaci monitoroval na zastávce u Prefy. První spoj byl na místě v 7:25, jen těžko by se v něm ale dalo hledat místo ke stání, natož k sezení. Pět dětí tedy odjelo až druhým autobusem, který byl u Prefy o tři minuty později.

Podle Šmolcnopové nejde o ideální krok, protože dřívější odjezd spojů nutí děti dojíždějící do Nižboru doběhnout na zastávku o dost dříve. „Děti cestující ze Stradonic a Žloukovic do školy do Nižboru musí teď časně vstávat,“ vysvětlila starostka, na kterou se opakovaně obrátili rozhořčení rodiče dětí dojíždějících do nižborské školy.

Momentální řešení by však nemělo být konečné. „Jde o provizorium s přihlédnutím k současnému počtu dostupných vozidel. Takhle rychle to bohužel jinak vyřešit nešlo, protože primárními důvody byly včasný odvoz dětí do druhého stupně základní školy v Berouně a kapacitní posílení spojů pro tyto žáky,“ uvedl mluvčí Ropidu Filip Drápal.

Nyní bude podle něho Ropid hledat stálé řešení, které by vyřešilo i následný problém. „Za současného počtu dostupných řidičů bude možná nutná komplexnější změna, o případných úpravách budeme jednat se všemi dotčenými obcemi,“ dodal Drápal.

Starostka Hýskova vidí problém především v nepovedené integraci spojů do Pražské integrované dopravy (PID). „Rádi bychom, aby byl naší obci navrácen školní autobus výhradně pro nás, jako tomu bylo před změnou na PID. Zároveň si myslím, že je žádoucí posílit autobusovou dopravu obecně, i vzhledem k tomu, že je potřeba ulevit dopravě automobilové. Tímto přístupem a zrušením spojů toho rozhodně dosaženo nebude. Při průjezdu zaplněným městem nabírají autobusy několikaminutové zpoždění,“ konstatovala Šmolcnopová, podle které mělo v pátek 17. září následovat jednání přímo s dopravcem, společností Arriva.

Arriva o problému ví a je podle mluvčího Jana Holuba připravena na situaci pružně reagovat. „Posilové spoje, další změny v jízdních řádech, případně i nasazení jednotlivých typů vozidel na konkrétní linky je věcí organizátora dopravy. Jako dopravce jsme při řešení takových potřeb plně nápomocni a společně hledáme možnosti, jak navýšit kapacitu tam, kde je to potřeba,“ uvedl mluvčí.