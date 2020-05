Od pondělí se tak stává Městský úřad Beroun znovu více dostupnějším pro potřeby občanů. Veškerá pracoviště městského úřadu budou totiž otevřena vždy v pondělí a ve středu v čase od osmé do sedmnácté hodiny. V ostatní dny bude podle mluvčí berounské radnice Jitky Soukupové možné úřad navštívit po telefonické a nebo jiné domluvě.

„Výjimkou je podatelna, pokladna a Czech Point v budově radnice a oddělení občanských a řidičských průkazů, cestovních dokladů a evidence vozidel v budově Policie České republiky v Tyršově ulici, které budou vyřizovat žádosti občanů také v úterý a ve čtvrtek od osmé do třinácté hodiny,“ sdělila na oficiálním webu města Beroun mluvčí berounské radnice Jitka Soukupová s tím, že parkovací karty budou vydávány vždy v pondělí a ve středu od 8 do 12 hodin a poté od 13 do 17 hodin.

Ačkoliv dochází k rozvolňování přijatých opatření, je nutné i nadále dodržovat hygienická nařízení – tedy zakrývat si obličej rouškou dodržovat bezpečný dvoumetrový odstup a při vstupu do prostor úřadu si vydenzifikovat ruce.

„Věříme, že i nadále budete osobně vyřizovat jen nezbytně nutné záležitosti a s úřadem komunikovat především e-mailem nebo telefonicky,“ dodala mluvčí Jitka Soukupová.