ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE.

Vláda postupně mírní jednotlivá opatření, velmi, ale opravdu velmi pomalým krokem se tak vrací do „normálu“. Na základě vládních nařízeních se tak od pondělí 20. dubna mění úřední doba městských úřadů. Například v Berouně jsou „nově“ stanovené úřední dny vždy v pondělí a ve středu od 8 do 16 hodin.

„Oddělení občanských a řidičských průkazů, cestovních dokladů a evidence vozidel v budově Policie v Tyršově ulici bude ale ve stanovené úřední době vyřizovat pouze žádosti objednaných klientů přes rezervační systém. Mimo úřední hodiny bude městský úřad uzavřen,“ upřesnila informace na webu města mluvčí radnice Jitka Soukupová s tím, že bude nutné dodržovat stanovená hygienická opatření a že by lidé měli na úřadu vyřizovat jen nejnutnější záležitosti a pro komunikaci s úřadem využívat mailovou korespondenci či telefon.

K úpravě úředních hodin od pondělí 20. dubna v důsledku uvolňování jednotlivých vládních opatření přistoupili i v Králově Dvoře. Zde mají úřední dobu stanovenou na pondělí a středu, a to vždy v čase od 8.30 do 11.30 a poté od 14 do 17 hodin.