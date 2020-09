Úřední doba Městského úřadu Beroun bude v pondělí a ve středu od osmé do sedmnácté hodiny, v úterý a ve čtvrtek je nutné si návštěvu dopředu domluvit s konkrétním pracovníkem. Mimo úřední dny, respektive v úterý a ve čtvrtek bude městský úřad přístupný od osmi do třinácti hodin, v pátek pak budou všechna pracoviště pro veřejnost uzavřena.

„Ve všech prostorách určených pro kontakt s veřejností, na chodbách a při schůzkách občanů se zaměstnanci úřadu platí povinnost nosit roušku. U vstupu na pracoviště úřadu je umístěn prostředek na dezinfekci rukou. Děkujeme, že dodržujete preventivní opatření proti zamezení šíření nákazy koronavirem,“ napsala mluvčí berounské radnice Jitka Soukupová na oficiálním webu města.

Se změnou přichází také Městský úřad Králův Dvůr, a to v reakci na platná nařízení ministerstva zdravotnictví. Úřední hodiny jsou vždy v pondělí a středu v čase od 8 do 11.30 a poté od 12.30 do 17 hodin, ve čtvrtek pak v čase od 8 do 11.30 hodin.

„Žádáme vás o upřednostnění písemného, elektronického či telefonického kontaktu před osobním kontaktem ve všech případech, kde je to možné. Preferujte komunikaci prostřednictvím datových schránek elektronických formulářů, e-mailů a podobně,“ informuje město na svém webu.