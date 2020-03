Kvůli vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky omezily jednotlivé úřady svoji otevírací dobu pro veřejnost. V Berouně je úřad otevřen veřejnosti každou středu, a to vždy v čase od 13 do 16 hodin. V tu samou dobu je podle mluvčí berounské radnice Jitky Soukupové také otevřena pokladna městského úřadu.

Pokud na úřad zavítáte mimo zmíněnou dobu, je uzamčen. To ovšem neznamená, že by zde úředníci nebyli. „Úřad normálně funguje, jen se snažíme omezit osobní kontakt s veřejností na minimum, proto je úřad mimo úřední dobu uzamčen,“ napsala Deníku Jitka Soukupová s tím, aby lidé osobně chodili na úřad jen s nejnutnějšími záležitostmi, které nesnesou odkladu a s úředníky co nejvíce komunikovali telefonicky nebo mailem.

Radnice v současné době nezamýšlí, i kvůli tomu jak se situace se šířením nákazy vyvíjí, umístění hlídky městských strážníků ke vstupu do budovy úřadu, kde by návštěvníkům byla měřena teplota a případně zakázán vstup. „Naši strážníci se snaží plnit všechna nařízení vlády, co se kontrol týče. Musím ale říci, že lidé v Berouně jsou velmi disciplinovaní a roušky nosí, hodně jich má i roušku doma ušitou. Nebyl proto zatím důvod přistupovat k sankcím,“ řekla Jitka Soukupová.

Zatímco některá města v republice se rozhodla prodloužit splatnost poplatků, v Berouně vedení radnice nad tímto zatím neuvažovalo, poplatky – například za psa či odpad – musí zaplatit standardně do konce května. Nutno ale poznamenat, že k tomuto kroku většinou přistoupily obce, kde v mnohem větší míří řeší nákazu koronavirem a s tím i spojené karanténa.

Bezkontaktní platby

Jedním z měst, kde posunuli splatnost poplatků je Králův Dvůr. Nově je termín prodloužen do konce června. Pokud se chystáte poplatek nyní zaplatit, pak musíte pouze bezkontaktním způsobem.

„Platba poplatků je v současné době možná pouze bankovním převodem, platební údaje včetně variabilního symbolu vám sdělí příslušný referent. Konzultace s jednotlivými referenty jsou možné telefonicky nebo prostřednictvím e-mailů. Předávání dokumentací a nahlížení do spisů jen po předchozí dohodě,“ uvádí město na svém webu. Centrální podatelna úřadu bude v tomto měsíci otevřena v pondělí 23. března od 8.30 do 11.30 hodin, poté ještě ve středu 25. března od 14 do 17 hodin.

Omezena je také doba pro veřejnost na úřadu v Hořovicích a Zdicích. U prvně jmenovaného města je úřad otevřen v pondělí od 8 do 11 hodin, ve středu od 14 do 17 hodin. Ve Zdicích je pak úřední den pouze vždy ve středu od 14 do 17 hodin.