Swap bude mít podtitul Zpátky do školy a měnit se tedy samozřejmě budou předměty, jaké využijí školáci.

Rozlučka s létem a příprava do školy se odehraje hned ve dva dny. První bude ve středu 28. srpna od 12 do 19 hodin, hned následující den pak bude program od 9 do 14 hodin.

Připravit se na školu budou zájemci moci tak, že na výměnu přinesou třeba výtvarné a kreativní potřeby, prázdné sešity a vůbec cokoliv, co je vhodné do školy. Nutné ovšem je, aby to bylo funkční. Dále by se mohly někomu hodit hračky, hry, knížky, ale třeba i podzimní oblečení a obuv.

Tím to ale nekončí. „Součástí bude také rostlinný swap. Zároveň se odehraje sbírka pro útulek Zvířecí pohoda,“ vysvětlila Lada Schovánková za Městkou knihovnu Beroun.

Aby byl den i zábavný, na příchozí budou čekat čekat deskové hry, piknikové deky a fotokoutek.