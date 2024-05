Někde opravují silnici, jinde budují kanalizaci. Máme pro vás pár tipů, kterým místům na Berounsku je lepší se vyhnout, případně kudy vede objízdná trasa.

V Berouně jsou až do 7. června uzavřeny ulice Souběžná a Průchozí, kde se po pokládce kanalizace v loňském roce buduje nová asfaltová silnice. V ulici U Pískovny je zase zúžena vozovka na jeden jízdní pruh až do 15. července, protože zde probíhají výkopové práce kvůli osazení posilovacího regulačního zařízení.

Další uzavírka čeká na řidiče, kteří míří do obce Černín. Je zde nestabilní svah a provádí se jeho zabezpečení. Silnice II/236 a III/2362 přímo v obci jsou uzavřené až do 18. července. Doporučené objízdné trasy vedou Zdicemi ulicí Husova a Královým Dvorem ulicí Tyršova (po silnici na Svatou). „Tato oprava nás vyjde na 6,7 milionu korun," uvedla tisková mluvčí Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje Petra Kučerová. Jedním jízdním pruhem se jezdí z Berouna na Zdejcinu po silnici III/1166 , provoz řídí semafory. Důvodem tohoto omezení provozu na silnici je havarijní stav silničního násypu, který bude opravovat Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje. Uzavírka by měla skončit na konci letošního roku.

V Hořovicích právě probíhá rekonstrukce kanalizačního a vodovodního řadu a to včetně přípojek k nemovitostem v lokalitě Žižkov. Ulice Jungmannova (od ulice 9. května za křižovatku s ulicí Na Vršku), Dlouhá, Na Vršku, Úzká a Na Schůdkách jsou uzavřeny až do 30. července. Ulice Cvočkařská a Žižkova budou neprůjezdné od 3. června do 31. srpna a ulice V Uličce, Herainova, včetně propojení mezi ulicí Herainova a Jungmannova od 2. září do 30. listopadu.

Město Hořovice také plánuje letos dokončit opravu povrchu silnice v ulici 1. máje, konkrétně mezi ubytovnou a garážemi. Dále se chystá oprava silnice v Lesní ulici v úseku od wellness po stávající závoru a oprava povrchů ve Vísecké a Malé ulici. „Zda se tyto plány podaří naplnit, záleží na cenách prací vzešlých ze soutěží o veřejnou zakázku. Soutěže teprve budou uspořádány,“ vysvětlil Milan Šnajdr z hořovické radnice.

V Hořovicích mají v plánu také rekonstrukci Komenského ulice a Husova náměstí. „Zda bude tato stavební akce zahájena ještě letos, záleží na termínu nabytí právní moci stavebního povolení. Zahájení stavby tak, aby se do konce roku stačila postavit alespoň nějaká rozumná část stavby (etapa), by se muselo stihnou nejdéle do poloviny prázdnin. Pokud ne, bude stavba zahájena až v roce 2025,“ uzavřel Šnajdr.

Ve Vráži je uzavřena ulice Květnová až do konce července. Respektive jen od ulice Pražská po ulici Nádražní. V další části je možné projet jedním směrem, konkrétně směrem k obecnímu úřadu. Vráž dostala na opravu silnice dotaci 1 209 000 korun od Středočeského kraje z fondu na podporu malých obcí. Až do konce října neprojedou řidiči po silnici z Korna do Tobolky, protože se zde buduje kanalizace. Objížďka vede přes Liteň.