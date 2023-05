Sládek a majitel Pivovaru Hostomice: Český ležák je moje srdcovka

Trasa, která je pouze pro vozidla do 3,5 tuny, vede přes opravenou Jungmannovu ulici a novou kruhovou křižovatku v městské části Počaply. Odtud pokračují řidiči Zahořanskou ulicí, která se napojuje na berounskou Okrajovou, a tak auta zpět na Plzeňskou dojedou ulicemi Na Máchovně a Košťálkovou.

Otáčení až na rondelu nedaleko nádraží

Vozidla nad 3,5 tuny se do Berouna dostanou přes dálnici D5. Na sjezdu do Koněpruské ulice je ovšem přikázaný směr jízdy vpravo, aby se tam netvořily kolony. Řidiči se musí otočit až na nedalekém kruhovém objezdu blízko nádraží.

Další uzavírky letošního jara už jsou menší. Například v Berouně pokračuje výstavba nové kanalizace v městské části Zavadilka. Z horní části čtvrti už se práce přesunuly do ulice U Vápenice, která bude uzavřena až do konce tohoto měsíce.

V budoucnu čeká uzavření i hlavní dopravní most TGM v Berouně, který vede veškerou městskou dopravu na druhou stranu Berounky. Most je v havarijním stavu a loni byl dokonce hodnocen stupněm IV, což znamená velmi špatný stav. Krajský úřad nyní most pečlivě monitoruje.

Ve hře je i provizorní most přes Berounku

Než se zahájí jeho oprava, je potřeba vyřešit odklonění dopravy. Ve hře je stavba provizorního přemostění v místě, kde by měl vést jižní obchvat města - vedle dálničního mostu. Na tomto přemostění by měla spolupracovat i Správa silnic a železnic, která jej potřebuje vybudovat jako dopravní přístup k plánované výstavbě železničního tunelu Beroun - Praha.