Zároveň potvrdil, že jsou s pracemi o několik týdnu napřed. I z tohoto důvodu lze v úseku vedle Lidlu vidět pouze nové obrubníky, povrch ale zatím hotový není. „Tím, že jsme rychlejší, než se plánovalo, jsme tam osadili obruby už teď, abychom pak ušetřili čas,“ vysvětlil Novák.

Ušetřené týdny znamenají, že by mohla být Plzeňská ulice zprůjezdněna o měsíc dříve. Původně se počítalo s koncem letošního roku, nyní by to mohlo být už na podzim. „Úplně původně máme smlouvu až do května příštího roku. Ale momentálně očekáváme, že bychom měli být hotoví už v průběhu listopadu, pokud práce půjdou dobře,“ upřesnil šéf projektu.

Křižovatka ulic Plzeňská a Košťálkova se v závěrečné fázi změní v kruhovou. Podobně jako Na Knížecí v Králově Dvoře, kde už je křižovatka přehlednější, a tím i bezpečnější pro všechny účastníky silničního provozu. Motoristé se rovněž mohou těšit na takzvaný tichý povrch ze speciální asfaltové směsi. „Také tady počítáme s nízko hlučným asfaltem. Ten byl použit všude, kromě okružních křižovatek, kde tato směs není z důvodu únosnosti a životnosti vhodná,“ dodal Novák.

Momentálně je Plzeňská ulice průjezdná pouze jedním směrem, a to od Králova Dvora, kudy ovšem mohou přijíždět pouze vozidla stavby, městské hromadné dopravy a složek integrovaného záchranného systému. Obě čerpací stanice, které se nacházejí na každé straně ulice, jsou přitom nadále v provozu a lze k nim zajet.

V rámci velké rekonstrukce zahájené loni na jaře byly dosud opraveny dva mosty přes Dibří potok v Králově Dvoře a celá Jungmannova ulice, kde navíc v městské části Počaply vznikl ještě jeden kruhový objezd. V současné době tudy vede i objízdná trasa, která se napojuje na berounskou Okrajovou ulici. Hlavním investorem je Středočeský kraj, na akci se podílejí i města Králův Dvůr a Beroun. Náklady jsou odhadnuty na 146,5 milionu korun.