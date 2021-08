/FOTOGALERIE/ V pondělí 16. srpna představitelé radnice slavnostně rozvázali stuhu a předali k užívání nové workoutové hřiště na Štulovně, o které si v rámci participativního rozpočtu vůbec poprvé v historii města rozhodli sami občané města.

Nové workoutové na Štulovně | Foto: Deník/Radek R. Kaša

Starostka Berouna Soňa Chalupová projevila spokojenost, že se z vyhrazených prostředků povedlo hřiště postavit za méně peněz, než se čekalo. Takže zbylo i na fitness park, který se nachází u in-line dráhy na druhé straně Berounky. „Mám velikou radost, že se nám to konečně podařilo, a o to víc, že to stálo tak málo a zbyly peníze na pořízení posilovacího parku na druhé straně řeky. A myslím si, že ten má také u Berouňáků velkou a pozitivní odezvu,“ uvedla starostka.