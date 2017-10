V Berouně je nový babybox na dětském domově

Beroun - Beroun se dočkal svého babyboxu, a to díky Dětskému domovu a mateřské škole speciální v Berouně. Byl posledním městem Středočeského kraje, kde toto zařízení chybělo.

Berounský babybox je umístěn na boku budovy dětského domova. Maminka, která v něm bude chtít miminko odložit, zmáčkne zelené tlačítko a do dvířek, která se jí otevřou, odloží miminko.Foto: Deník / Šimková Romana

„Beroun byl nedobytné město. Já v něm zkoušel oslovit snad všechna zařízení, která přicházela v úvahu. Domovy důchodců, město, hotely a nikdo neměl zájem. Nakonec se nám podařilo domluvit s vedením Dětského domova a mateřské školy speciální v ulici Mládeže v Berouně a nainstalovali jsme zde už 72 český babybox,“ uvedl předseda správní rady Nadačního fondu pro odložené děti Statim, Ludvík Hess s tím, že babybox je v Berouně hlavně díky vstřícnosti ředitelky dětského domova. Jak dále Ludvík Hess uvedl, v Berouně chybí i dárci, kteří by na instalaci babyboxu přispěli. „Od berounských dárců jsme vybrali jen kolem padesáti tisíc korun. Což nám náklady na babybox nepokryje,“ konstatoval Ludvík Hess.

Výroba jednoho babyboxu stojí kolem tří set tisíc korun. Babybox pro odložené děti chce pomáhat dětem, ale i rodičům a matkám, které se v tísnivé situaci nedokážou postarat o novorozence. Odložení dítěte do babyboxu není trestné a je zcela anonymní. Klimatizované a ventilované babyboxy jsou opatřené mnohonásobně jištěnou signalizací. Výrobcem nové generace babyboxů je Zdeněk Juřica. „Na každý babybox potřebujeme tak půlroční přípravu, abychom zajistili všechny komponenty. Samotná výroba trvá tak dva měsíce. Vlastní instalace pak jeden den. My budeme sledovat jen technickou část babyboxu. Samozřejmě se dozvíme i to, že někdo do babyboxu dítě odložil. V průměru odloží maminky do těchto zařízení jedno dítě za měsíc, a to do celé naší sítě. Všechny babyboxy v České republice za dvanáct let své existence pomohly 159 dětem,“ vysvětlil Zdeněk Juřica, který také nový babybox v Berouně nainstaloval.

Nový babybox je vyrobený z nerezového plechu, má samočinná dvířka ovládané senzorem a jeho vnitřní prostor je klimatizován. Babybox je opatřen i náhradním zdrojem energie a je napojen na stálou službu a mobilní telefony.

Berounský babybox je umístěn na boku budovy dětského domova. Maminka, která v něm bude chtít miminko odložit, zmáčkne zelené tlačítko a do dvířek, která se jí otevřou, odloží miminko do vaničky.

Pro děťátko potom přijede záchranka, která ho odveze do nemocnice. Do berounského dětského domova se už nevrátí. Zde pobývají dětí od tří let. „Miminko se dostane do náhradní péče. Do rodiny. Poslední holčička, kterou vložila maminka do babyboxu ve Strakonicích a byla na světě pouhou hodinu, šla do náhradní rodiny už šestý den po odložení. Děvčátko, které jsem pojmenoval Milita, bylo zcela nahé a pupečník mělo stisknutý žlutým kolíčkem na prádlo. Většina z odložených dětí ho má ale podvázaný kaničkou od bot,“ informoval Ludvík Hess. Ten dává křestní jména všem odloženým dětem v babyboxu. „Odloženému děťátku se dostane veškeré zdravotní péče a sociální pomoci. Náš program je jasný a zřetelný. Máme jediné přání. Aby již nikdy nebylo nalezeno mrtvé tělíčko,“ poznamenal Ludvík Hess.

Slavnostní otevření 72. babyboxu se uskuteční ve čtvrtek 19. října ve 14 hodin. Do té doby se budou na ovládání babyboxu zaškolovat pracovníci berounského dětského domova.