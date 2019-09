Radnice tak uvažuje, že by navýšila peníze na jejich likvidaci, dokonce o jednou tolik: o 150 tisíc korun. Ještě ale není rozhodnuto, změnu ale bude muset schválit zastupitelstvo. Uvedla to Jitka Soukupová z oddělení komunikace a vnějších vztahů.

Ta popsala také konkrétní problém, kterému město kvůli holubům čelí. „Problémy máme s populacemi holubů, které se nám v poslední době usídlily na půdách škol i historických památek a poškozují je,“ řekla, kde vězí jádro problému.

Město se již zaměřilo na hlodavce; deratizace potrvá v berounských ulicích až do 20. listopadu. „Pravidelná deratizace spočívá v kladení kapslí s účinnou látkou do míst největšího výskytu hlodavců, tedy zejména do děr na travnatých plochách, do kanálů a silničních vpustí,“ popsala Jitka Soukupová.

V této době je tedy důležité, aby majitelé domácích zvířat věnovali zvýšenou pozornost především psům, kočkám a fretkám. Neměli byste je pouštět volně bez dozoru na veřejná prostranství. „Mohli by návnadu vyhrabat a pozřít,“ varují představitelé města.