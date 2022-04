V Berouně mají české děti při zápisech do škol přednost před ukrajinskými

Blížící se zápisy ukrajinských žáků by mohly vyhrotit už tak poměrně napjatou situaci při umisťování dětí do berounských základních škol. Problém by mohl nastat především u přestupů dětí na druhý stupeň, kam míří řada přespolních budoucích šesťáků. Podle platné legislativy by totiž město muselo před českými školáky z okolí upřednostnit ukrajinské děti, které získaly vízum strpění s pobytem v Berouně. To ale není reálný scénář.

Zápis do první třídy v Berouně. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Šimková Romana

V Berouně se nacházejí čtyři základní školy, které dohromady nabízejí kapacitu zhruba 2820 míst. Ta jsou přednostně určena pro děti s trvalým pobytem ve městě. Až po jejich umístění jsou zbylá místa nabízena zájemcům z okolních obcí. Jak potvrdila berounská starostka Soňa Chalupová, vyplývá to z vyhlášky města. Přespolních dětí z obcí v okruhu přibližně deset kilometrů od Berouna je podle současných statistik v berounských školách asi 800. Na začátku dubna už proběhly zápisy českých dětí do prvních tříd, kdy se odhaduje, že v září do škol vyrazí 260 prvňáčků. V pátek 20. května následují přestupné zápisy českých žáků do šestých ročníků. A o měsíc později, 15. června, se budou moci k zápisům do prvních a šestých tříd dostavit ukrajinské děti. Těch podle nejnovějších údajů žije v Berouně121. „Ve všech třech zápisech postupujeme podle platné legislativy. Ze zákona vyplývá, že na cizince včetně dětí, které pobývají na našem území déle než 90 dní nebo mají takzvané vízum strpění, je nahlíženo jako na osoby s trvalým bydlištěm,“ vysvětlila Chalupová. Z toho vyplývá, že nezáleží na pořadí, ve kterém jdou děti k zápisu. Centrum pomoci Ukrajině v Berouně má za sebou měsíc provozu. Pomohlo 250 rodinám Scénář, že by přijaté přespolní děti musely po červnovém zápisu uvolnit místa ukrajinským školákům z Berouna s vízem strpění, je ale podle starostky více než nepravděpodobný. „Obecně platí, že žádné už zapsané dítě nelze ze školy dodatečně vyřadit. A tak pokud nebude v červnu místo pro další v Berouně žijící ukrajinské děti, budou seznamy neumístěných dětí předány krajskému úřadu, který bude hledat volnou kapacitu v jiných školách Středočeského nebo i jiného kraje. Tak to říká i metodika ministerstva školství k umisťování ukrajinských školáků,“ objasnila Chalupová.